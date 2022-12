Video: Monika Bagárová vydala svoj tretí album Silnější

Producentom albumu je Tomi Popovič, ktorý sa postaral o jednotu a vzájomný súzvuk skladieb. Nové skladby nahrávali v štúdiu v Brne a fanúšikovia sa doteraz zoznámili so skladbami Vysněná a Karma. Tesne pred Vianocami ich ešte čaká vydanie ďalšieho singla – Něco víc, ktorý nahrala spoločne s Benom Cristovao.

Monika Bagárová – Vysněná:

Nahrávanie albumu prebiehalo priebežne počas tohto roka v Brne. Na skladbách sa okrem Tomiho Popoviča a Moniky Bagárovej podieľali aj ďalší umelci a hudobníci – Ben Cristovao, KALI, P.A.T., Monikina rodina – otec, sestra a švagor a ďalší. Speváčka si po prvýkrát zvolila na vydanie albumu vydavateľstvo Super Media.

„Album je iný už len tým, že je celý v češtine,” povedala Monika Bagárová a dodala: „Mám tam skvelých hudobných hostí a z toho sa veľmi teším. Väčšinu skladieb napísal Tomi Popovič a album odzrkadľuje viac tém zo života.” Práca na tomto albume otvorila interpretke cesty k iným umelcom, ktorých predtým až tak veľmi nevnímala: „Vďaka tomuto albumu Silnější som spoznala skvelých, talentovaných ľudí.”

„Spolupráca s Monikou sa začala tým, že sme sa evidovali na hudobnej scéne. Párkrát sme si napísali,” začal rozprávanie o spolupráci T. Popovič. „Veľmi sa mi páči jej hlas, výzor a celkovo jej prezentácia. Hudobne sme si úplne sadli. Máme rovnaký hudobný vkus, milujeme černošskú muziku, r’n’b, funky, soul… Začali sme spolu komunikovať a urobili sme prvý song Karma.” Dueto napísal Tomi o svojom toxickom vzťahu a veciach, ktoré sú svojím spôsobom v spoločnosti tabu alebo sa o nich tak často nehovorí. V čase nahrávania mala Monika Bagárová plnohodnotný, šťastný vzťah. No kým sa skladba dokončila, obsah skladby sa aj pre speváčku stal do určitej miery realitou.

Monika Bagárová x Tomi Popovič – Karma:

Neskôr sa opäť spojili a debatovali o tom, či singel alebo rovno celý album. Producent Tomi Popovič preferoval práve možnosť urobiť celý album. „V dnešnej dobe už nie je úplne typické, aby jeden producent robil interpretovi plný album sám. Nakoniec som dostal do rúk celú zodpovednosť za album. Nahrávali sme v Brne, aby to bolo jednoduchšie pre Moniku s ohľadom na jej dcéru a celkový časový harmonogram. Samozrejme, počas spolupráce vznikli rôzne situácie, kedy sme nesúhlasili s textom alebo skladbou, ale je to súčasť tvorivého procesu. Album dopadol fantasticky a ja som spokojný.”

„Tomi je skvelý producent,” skonštatovala M. Bagárová. Dodala, že Tomi Popovič je veľký profesionál, ktorý v hudbe vie, čo robí a ocenila možnosť mu v tvorivom procese dôverovať: „Tomi mi otvoril iné vnímanie toho, že vlastne my, umelci, speváci, si môžeme zahrať rôzne úlohy.” Silnější obsahuje celkovo trinásť skladieb a všetky sú v českom jazyku. Názov albumu vystihuje náladu skladieb a takisto posun speváčky. „Je neuveriteľné, že ľudia ma dobre poznajú. Názvy, ktoré navrhovali, majú rovnaký vibe a to bez toho, aby skladby vôbec počuli,” povedala Monika. Zdôrazňuje, že na CD je zachytené to, čo sa jej v živote stalo. Napríklad titulná skladba Vysněná je o malej Ruminke. „Tento album pre mňa veľa znamená,” zhrnula.

Album vyšiel na CD v sobotu 10. decembra 2022, do digitálnej distribúcie príde v piatok 16. decembra.

Tracklist albumu Monika Bagárová – Silnější