Peter Juhás zverejnil vianočný duet s Luciou Večeřovou, Dobrý skutok je hymnou charitatívneho projektu

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - „Nepomôžeš síce všetkým, ale všetci môžu pomôcť niekomu" – slová Ronalda Regana sa stali hlavnou myšlienkou a súčasťou textu novej vianočnej skladby z dielne slovenského speváka Petra Juhása Mladý pesničkár pieseň Dobrý Skutok, ktorú naspieval s českou kolegyňou Luciou Večeřovou, a ktorá podporuje charitatívny projekt Pomoc cez okno, vypustil do sveta prostredníctvom videoklipu.„K tejto spolupráci ma oslovil Matúš Pojezdala z projektu Pomoc cez okno, spýtal sa, či by som nemal chuť zhudobniť myšlienku pomáhania druhým. Vo vianočnom duchu a že by bola skladba použitá ako nosná, v tejto skvelej charitatívnej akcii,“ spomína Peter Juhás na zrod novej piesne Dobrý Skutok.„Po minuloročnom spustení dobročinného vianočného projektu, keď sme pomáhali niekoľkým detským domovom, sme sa tento rok rozhodli pomôcť 4 rodinám v núdzi a to finančným darom vo výške 2000 eur, ktorý poputoval každej rodinke. Týmto počinom chceme ukázať a aj inšpirovať ďalších ľudí, že všetci, i keď malým kúskom, môžeme pomôcť ľuďom zlepšiť ich životnú situáciu,“ vysvetlil Matúš Pojezdala myšlienku charitatívneho projektu.Vianočnú prvotinu, ktorú Peter Juhás vydal, zložil i otextoval samotný spevák. „K zneniu tejto piesne ma inšpirovala túžba pomáhať druhým. Konať dobré skutky a len tak šíriť dobro. Ak by sme k tomuto pristúpili takto všetci, určite by nám tu bolo spolu lepšie. Je to taktiež moja prvá vianočná skladba, tým som sa snažil zatiaľ dosť úspešne vyhýbať, ale myslím, že keďže je to s dobrým úmyslom, tak prišla v správny okamih,“ približuje muzikant význam piesne vo svojom ponímaní.Keďže Pomoc cez okno je česko-slovenský projekt, na pomoc si prizval kolegyňu zo susedných Čiech. „Trúfol som si napísať dvojjazyčný song, ale myslím, že v nálade, v akej bola skladba napísaná, bolo viac než vhodné, aby z toho vznikol duet. V piesni sú dosť vysoké party v ženskom vokále a tak mi napadla Lucka Večeřová, s ktorou sme kamaráti z The Voice 2019, kde sme boli spolu v jednom tíme Janky Kirschner,“ vraví spevák.„Peter je pro mňa hudobným vzorom a je to veľmi dobrý človek. Keď mi navrhol spoluprácu na charitatívnom projekte, nemusela som o svojom rozhodnutí premýšľať. Bolo jasné, že do toho idem! Spoločne sme sa pesničku učili, premýšľali sme, ako ju naspievať tak, aby vyznela čo najlepšie,“ pochvaľuje si spoluprácu Lucie Večeřová.Nahrávanie novinky prebiehalo v nitrianskom štúdiu Beyond Music Studio. Producentom skladby je Tom Lobb, ktorý do skladby nahral aj elektrickú gitaru, klávesy a dal skladbe celkovú dušu.„V skladbe som použil gitarovú melódiu, ktorá ku mne prišla už pred nejakým časom. Akustickú gitaru som nahral ja, bicích sa chopil Martin Zaujec a master si zobral na starosť šikovný český producent, Lukáš Chromek,“ predstavuje spevák kolegov a kamarátov, ktorí priložili ruku k dielu.Život videoklipu vdýchol Alex Žitňanský. „Veľmi talentovaný mladý kameraman a režisér. Spolupráca s ním bola veľmi príjemná, aj keď trošku uzimená,“ spomína Juhás na natáčanie. „Samotné video sa nahrávalo dlhšie, keďže sú použité aj zábery od rodiniek, ktorým sa dostalo pomoci. Zábery, kde som ja a Lucka sme točili dva dni. Ten prvý sme strávili v stupavskom zámockom parku. A že nás tá zima pekne vyštípala,“ doplnil hudobník. Ďalšie zábery vznikli v Montmartre Café, štúdiu Content Factory a u zapojených rodiniek v domácom prostredí.„Hlavnými hrdinami videa sa stali Mary Ann z Galanty, dievčatko s ojedinelou chorobou, ktorou trpí cca 500 ľudí na svete. Andrejka Hanáková, ktorej mentálny vývoj sa zastavil v 9 roku života a Jirka Hanák, ktorý je na lôžku a vyžaduje neustálu starostlivosť. Ďalšou rodinou, ktorej sa dostalo 'pomoci cez okno' sú Zlámalovci, ktorých maminka po nehode ostala na vozíčku a deti sa samy starajú o maminu, keďže otec ich opustil. Poslednými hrdinami je rodina Jacobiových. Rodičia sa krátko po narodení dcérky dozvedeli, že má ojedinelú genetickú poruchu, ktorá je taktiež neliečiteľná a bude ju sprevádzať celý život,“ predstavuje spevák bojovníkov, ktorí sa vo videoklipe objavujú.„Samotný klip ukazuje svetlé stránky nezištnej pomoci. To, ako ľudia vedia aj napriek nepriazni osudu zatnúť zuby a neoblomne bojovať. Pretože to stojí za to,“ vyzdvihuje spevák krásnu myšlienku klipu, ale aj odvahu zúčastnených.Podrobnejšie informácie o príbehoch rodín, ktoré sa vo videoklipe objavujú, je možné sa dozvedieť na oficiálnej stránke charitatívneho projektu https://pomoccezokno.sk/