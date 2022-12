Video: Monika Bagárová zverejnila videoklip ku skladbe Něco víc s Benom Cristovao

Hudbu k novinke Něco víc pripravil producent albumu Tomi Popovič. Text písal Ben Cristovao priamo v štúdiu počas nahrávania. „Ben priniesol iný pohľad a možnosti práce, čo bolo veľmi inšpiratívne. Po rokoch sme spolupracovali a bolo to veľmi pekné,“ povedala Monika Bagárová. Zároveň si uvedomuje, že nastal čas, kedy dvojica nahrala skladbu, nakrútila videoklip a zároveň sú priatelia. Ani jeden z nich pritom neočakával radosť fanúšikov, ktorá sa objavila už pri zverejnení fotografie zo štúdia.

Očakávaný videoklip sa natáčal začiatkom decembra v Brne. Diváci uvidia zábery z dievčenskej aj chlapčenskej hotelovej izby a spoločnej zábavy na bowlingu. Za videoklipom stojí Dominik Hungr a Monikin stály tím. „Bolo to o to príjemnejšie, že sme sa všetci poznali a mohli sme byť o to uvoľnenejší,“ prezradila speváčka.

Album Silnější vyšiel 10. decembra 2022 a obsahuje 13 skladieb vrátane aktuálnej novinky Něco víc s Benom Cristovao, skladby Vysněná, venovanej Monikinej dcére Rumii a Karma, ktorú speváčka naspievala s Tomim Popovičom. Medzi ďalšími hosťami albumu sú Kali, P.A.T., Nina a Natalii & Michael.

Monika Bagárová ft. Ben Cristovao - Něco víc: