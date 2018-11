Video: Najromantickejším historickým hotelom Európy je Hotel Château Béla

Hotel Château Béla. Foto: TASR/AP Hotel Château Béla. Foto: TASR/AP

Belá 18. novembra (TASR) – Najlepšie európske historické hotely za rok 2018 vyhlásili v Belej pri Nitre počas slávnostného večera v sobotu (17. 11.) za účasti majiteľov historických hotelov a zástupcov odborníkov z oblasti cestovného ruchu z Európy. V siedmich hodnotených kategóriách získali prvenstvo tri slovenské hotely. V histórii súťaže Heritage Hotels of Europe (HHE) Awards to bolo prvýkrát, keď sa oceňovanie uskutočnilo na Slovensku.





"HHE Awards sú ocenenia pre najlepšie historické hotely, vyznamenávajú osobnosti, ktoré stoja za týmito unikátnymi projektmi," informoval súčasný prezident HHE Ján Svoboda zo Slovenska. HHE zastrešuje hotelové asociácie krajín Európy, do jeho portfólia patria stredoveké hrady, zámky, pevnosti, kaštiele a poľovnícke zámočky, tiež historické domy i mestské paláce v Európe. Asociácia Historické hotely Slovenska je jej zakladajúcim členom.V súťaži sa stretlo vyše 120 historických hotelov z deviatich krajín nominovaných verejnosťou. Sedemčlenná medzinárodná porota hodnotila všetky aspekty zákazníckych skúseností a určila víťazov v siedmich kategóriách - dizajn, wellness, gastronómia, pohostinnosť, kultúra, romantika a hostiteľ roka. "V kategórii dizajnu zvíťazil Château Gbeľany pri Žiline, v kategórii wellness Grandhotel Praha v Tatranskej Lomnici a v kategórii romantických hotelov sa najvyššie umiestnil Hotel Château Béla v Belej," informoval Svoboda. V ostatných kategóriách bodovali hotely z Rakúska a Maďarska. Svoboda na margo úspechu slovenských hotelov v silnej konkurencii povedal, že je dôkazom, že kvalita služieb na Slovensku je porovnateľná s hotelmi v západnej Európe.Château Gbeľany je zrekonštruovaný barokový kaštieľ s anglickým parkom. Získal viacero ocenení, okrem detail roka 2016 aj Fénix – kultúrna pamiatka 2015 či stavba roka v kategórii rekonštrukcia. "Ocenenie nám potvrdilo, že investovať do kvalitného interiéru, citlivo zosúladiť nové so starým a vdýchnuť do desiatky rokov chátrajúcich budov nového ducha dáva zmysel," povedal Peter Janíček z Château Gbeľany. Grandhotel Praha Tatranská Lomnica kombinuje tradičné miestne kúpeľníctvo s liečivými účinkami tatranskej prírody. Château Béla je miestom "na svadbu princa a princeznej", ponúka kaštieľ s kostolíkom, orangeriu s výhľadom do romantického parku, kulinárske špeciality a víno z vlastných viníc.