V Danubiane sú štyri nové výstavy slovenských výtvarníkov

Bratislava 18. novembra (TASR) – V bratislavskej Danubiane v sobotu (17. 11.) otvorili štyri výstavy slovenských výtvarníkov. Okrem fotografií Karola Kállaya je tam tvorba maliara Adama Szentpéteryho i dvoch sochárov Milana Lukáča a Petra Rollera. Všetky potrvajú do 13. januára 2019.na vernisáži konštatoval Vincent Polakovič za prítomnosti Holanďana Gerarda Meulensteena, s ktorým Múzeum moderného umenia Danubiana založil.Katarína Feldeková zaspievala Modlitbu pre Martu aj hymnu Danubiany. Tú na hudbu Jara Filipa napísal Ľubomír Feldek. Následne kurátori výstav predstavili každého umelca aj jeho tvorbu.Prvé poschodie zaplnil veľkoplošnými obrazmi Adam Szentpétery. Olejomaľby na plátne sú zo sérií Geometrický šum, Stlačený priestor, Štrukturálna deformácia, Vodorovný stav, Kompozícia v pravom uhle a iných. Podľa kurátora výstavy Vladimíra Beskida línia, farba a plocha sú základné stavebné kamene jeho obrazového systému. V priebehu štyroch desaťročí Szentpétery vybudoval v oblasti geometrickej abstrakcie monolitný maliarsky program, ktorý je esenciou mentálnej skratky, racionálnych postupov a protestantskej ekonómie formy.Z uzatvoreného diela Karola Kállaya je výber čiernobielych fotografií s názvom Nezabudnuteľní. Kurátor Marián Pauer vybral portréty osobností slovenskej kultúry. Výtvarníci Viera Kraicová, Vladimír Kompánek, Ľudovít Fulla, Vincent Hložník, Tibor Bartfay, Ladislav Vychodil, Ján Mudroch, Albín Brunovský, Alexander Trizuljak a ďalší sa vedľa seba striedajú s hercami, literátmi a hudobníkmi. Expozíciu spestrujú desiatky Kállayových kníh vydaných doma i v zahraničí.konštatovala kurátorka výstavy Mária Horváthová.Potvrdzujú to kovové diela Persona grata, Kráčavec, Pád, Kozlič, Kvet pre workoholika, Dobrá sviňa, Kohút?, Triangel či Soví snem, kde na dvojmetrovom kruhovom objekte sedí sedem sov vytvorených z motýk a kľučiek.Tvorbou najpestrejšiu expozíciu - Posolstvá má Peter Roller. Predstavuje ju výber sôch, objektov a kresieb vo viacerých priestoroch na prízemí. Sochárske diela s osobitými posolstvami, spojeniami a symbolickými znakmi vznikali od roku 2000 po súčasnosť. Predchádzali im kresby z rokov 1994 až 1998. V nich si vytváral vlastný svet, v ktorom sa zlúčili filozofie starodávnych a východoázijských kultúr so slovenskou tradíciou, kde intenzívne šrafúry sa striedajú s jasnými líniami a presne vedenými čiarami.," prezradila kurátorka výstavy Dagmar Kudoláni Srnenská.