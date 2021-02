Video: NASA zverejnila vôbec prvý zvuk z Marsu a video z vozidla Perseverance

Americký Národný úrad pre letectvo a Vesmír (NASA) v pondelok zverejnil prvé video zo štvrtkového pristátia robotického vozidla Perseverance na povrchu Marsu. Okrem toho NASA sprístupnila aj vôbec prvý zvukový záznam vyhotovený na povrchu červenej planéty, informovala agentúra AFP.





Na takmer tri a pol minútovom videu je zachytené otvorenie padáka a pristátie roveru na Marse "Sú to naozaj úžasné videá," uviedol riaditeľ Laboratória prúdového pohonu (JPL) NASA, Michael Watkins. "Je to vôbec prvýkrát, čo sa nám podarilo zachytiť udalosť, akou je pristátie na Marse," dodal.NASA okrem toho v pondelok zverejnila aj vôbec prvý zvuk z Marsu - slabý zvuk vetra zachytený po pristátí robotickým vozidlom Perseverance.Počas zostupu sondy atmosférou Marsu síce mikrofón nahrávajúci zvuky nefungoval, ale rover začal zaznamenávať zvuky, hneď ako pristál.Misia bude mať za úlohu predovšetkým hľadať potenciálne stopy života, ktorý mohol na Marse existovať v minulosti. Bude monitorovať aj klímu a geológiu planéty a zhromažďovať vzorky hornín a prachu, ktoré by neskôr mali byť prepravené na Zem.