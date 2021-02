Video: Francúzske elektro-popové duo Daft Punk sa rozpadlo

Po 28 rokoch sa rozpadlo francúzske elektro-popové duo Daft Punk. Rozpad dua potvrdila aj jeho dlhoročná manažérka Kathryn Frazierová, ktorá však neuviedla podrobnosti.



So svojimi fanúšikmi sa duo rozlúčilo osemminútovým videom s názvom Epilogue. Zábery z neho sú prevzaté z filmu Electroma z roku 2006, ku ktorému bol pridaný nápis 1993-2021. Video bolo zverejnené na internetovej platforme YouTube.



Daft Punk založili v roku 1993 francúzski hudobníci Thomas Bangalter a Guy-Manuel de Homen Christo.



Hudobný štýl kapely sa vyznačuje zmesou elektro, house, disco a synthpopových prvkov.



Daft Punk sú nositeľmi šiestich cien Grammy. Prispeli aj do soundtracku k filmu Tron: The Legacy (Tron, 2010). Počas svojej kariéry vydalo duo štyri štúdiové albumy: Homework, Discovery, Human After All a Random Access Memories.

Na archívnej snímke Nile Rodgers (vľavo) Paul Williams a Guy-Manuel de Homem-Christo z formácie Daft Punk.

Foto: TASR/AP Photo



Prakticky ihneď po vydaní svojho prvého albumu Homework v roku 1997 sa Daft Punk rýchlo etablovali ako priekopníci štýlu French Touch.



Po roku 2014 sa aktivity dua utlmili, aj keď v roku 2016 spolupracovali s hviezdou R&B The Weeknd na dvoch skladbách: Starboy a I Feel It Coming. V tomto období spolupracovali aj s Kanyem Westom na jeho albume Yeezus.



Hneď od svojich začiatkov urobila táto dvojica Francúzov z marketingu integrálnu súčasť svojho tvorivého procesu s jednoduchou myšlienkou: pestovať jedinečnosť a tajomno.



Daft Punk takmer nikdy neukazovali svoje tváre, zriedka sa objavovali v televízii a vydali len niekoľko albumov. Výsledkom týchto snáh bolo, že každé z ich objavení sa na verejnosti sa stalo udalosťou a ich Hi-tech prilby sa stali okamžite identifikovateľnou značkou.