VIDEO: NEHODA AUTOBUSU A KAMIÓNA PRI GALANTE: Hlásia mnoho zranených

Policajti zasahujú pri dopravnej nehode na ceste medzi Galantou a Sládkovičovom. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.





Výberová chronológia tragických dopravných nehôd autobusov na Slovensku

"Z nezistených príčin došlo k stretu nákladného auta Iveco a autobusu, v ktorom sedelo približne 20 cestujúcich," uvádza polícia. Ako ďalej dodáva, "po náraze skončil autobus mimo cesty a z miesta nehody previezli záchranári viaceré osoby s ťažkými a ľahkými zraneniami."Na mieste zasahujú policajní psychológovia a postraumatický tím. "Príčiny nehody a presný počet zranených zisťujeme," dodáva polícia.Policajti uzavreli hlavný ťah z Galanty na Sládkovičovo. "Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a úseku sa vyhli cez obchádzkové trasy," doplnila.



3. augusta 2003 - Dopravná nehoda autobusu pri Úhornej v okrese Gelnica si vyžiadala celkovo 13 mŕtvych a približne 25 zranených.







7. novembra 2005 - Počas dopravnej nehody pri obci Ožďany v okrese Rimavská Sobota, kde došlo k zrážke kamióna s linkovým autobusom, zahynuli štyria ľudia a 11 osôb sa zranilo.







2. septembra 2007 - Na ceste z Poľany do Hriňovej v časti Snohy sa do rokliny zrútil autobus. Pri nehode zahynuli štyri osoby, v nemocnici skonala piata obeť. Zranilo sa 34 ľudí.







21. februára 2009 - Pri zrážke autobusu a motorového vlaku, ku ktorej došlo na železničnom priecestí medzi Polomkou a Heľpou v okrese Brezno, zahynulo 12 ľudí. Šesť ľudí utrpelo ťažké zranenia, 19 ľahké.







6. júna 2014 - Pri havárii autobusu na diaľnici D1 v smere na Hlohovec zomreli štyri dievčatá zo športového gymnázia v Trnave. V autobuse bolo 29 študentov a dve učiteľky. Vodič zišiel mimo cesty a autobus sa prevrátil.







5. septembra 2014 - Na následky nehody autobusu zomreli dve osoby a 32 ďalších utrpelo zranenia. Medzi zranenými boli aj tri deti. Autobus sa prevrátil na ceste zo Svätého Jura do Bratislavy.







14. októbra 2017 - Čelná zrážka kamióna s mikrobusom medzi Hornými Vestenicami a Hornými Sučanmi si priamo na mieste nehody vyžiadala život vodiča mikrobusu a šiestich opatrovateliek. O deň neskôr zomrela v nemocnici aj siedma opatrovateľka.







23. apríla 2018 – Dopravná nehoda autobusu s nákladným vozidlom na ceste R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena pri obci Badín, si vyžiadala dva ľudské životy. Jednou z obetí bol spisovateľ a filmár Peter Krištúfek.







13. novembra 2019 - Pri tragickej nehode autobusu a nákladného auta neďaleko Malanty pri Nitre zahynulo 12 ľudí, z toho štyri maloleté deti. Ďalších 15 ľudí sa zranilo.







6. januára 2020 - Život jednej osoby a zranenie ďalšej si vyžiadala nehoda osobného motorového vozidla s autobusom na ceste vedúcej z Krupiny do Hontianskych Nemiec.







11. marca 2020 - Dvoch mŕtvych si vyžiadala nehoda dodávky a autobusu, ktorá sa stala na ceste v Ružomberku - Černovej. Ľahko zranených bolo 25 cestujúcich, jedna osoba utrpela ťažké zranenia.