Švédsko a Fínsko sú už jednou nohou v NATO, krajiny by sa mohli stať členmi aliancie do pár mesiacov

Turecko je proti

Zavážila vojna na Ukrajine

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg v stredu oznámil, že Fínsko a Švédsko oficiálne požiadali o členstvo v aliancii.„Srdečne vítam žiadosti Fínska a Švédska o pripojenie sa k NATO. Ste naši najbližší partneri,“ povedal Stoltenberg novinárom po tom, ako dostal oficiálne listy od dvojice severských krajín.Prihlášky teraz musí zvážiť všetkých 30 členských štátov. Tento proces by mal trvať asi dva týždne, no turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už medzičasom vyjadril výhrady k členstvu Fínska a Švédska.Ak tieto námietky dokážu prekonať a prístupové rokovania pôjdu tak dobre, ako sa očakáva, mohla by sa dvojica krajín stať členmi v priebehu niekoľkých mesiacov. Tento proces zvyčajne trvá osem až 12 mesiacov, NATO ho však chce v súvislosti s hrozbou zo strany Ruska urýchliť.Kanada očakáva, že ich prístupové protokoly ratifikuje za niekoľko dní. Verejná mienka vo Fínsku i Švédsku sa výrazne zmenila v prospech členstva v NATO po tom, ako Rusko 24. februára napadlo Ukrajinu.