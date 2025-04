Video: Nela Pocisková má svoju Pravdu! Prsty v nej má i Katarína Knechtová!

Ide o remake skladby z jej druhého štúdiového albumu Cesta. Hudbu zložila Katarína Knechtová a vo videu Nela predviedla nielen svoje herecké a spevácke schopnosti, ale aj tie bežecké!

Úspešná herečka a speváčka Nela Pocisková si minulý rok začala plniť sny. Po niekoľkých rokoch strávených najmä na pľaci pred kamerou, sa opäť začala naplno venovať svoj najväčšej vášni – spevu. Výsledkom dlhých hodín strávených v nahrávacích štúdiách je album s názvom Cesta, ale aj spoločné EP so spevákom a raperom Majselfom – 3 dni. Speváčka svojich priaznivcov priebežne zásobovala videoklipmi z oboch nosičov, najnovšie zverejnila videoklip k piesni Moja Pravda, ktorú zložila Nelina úspešná kolegyňa Katarína Knechtová. „Moja prvá myšlienka bola, že túto skladbu by mal spievať niekto iný – niekto, kto by jej dokázal dať nový rozmer. Napadla mi Nela, pretože k spevu pristupuje veľmi odlišne a zároveň je mimoriadne hudobne tvarovateľná. Spolupráca s ňou ma veľmi potešila, najmä preto, že si dokáže zachovať pokoru, chuť učiť sa a prijímať nové výzvy. Som rada, že som ju mohla nejakým spôsobom povzbudiť, aby skúsila písať vlastné texty a nebála sa byť vo svojej tvorbe viac uvoľnená,“ približuje Katka výber interpreta pre svoju skladbu.

„Jedného dňa, keď som sa prechádzala s deťmi v parku, mi Katka poslala správu. „Mám pre teba song!” Skoro mi vypadol telefón z ruky :). Neskôr som pochopila, že to myslí fakt vážne! Následne sa veci spustili do pohybu. Napísala som text, kde malinkou časťou prispela aj Saška Okálová. V štúdiu sme s Andrejom Hruškom tvorili jej aranž a Katka to s nami všetko, i keď na diaľku, komunikovala. Spoločne sme dotvorili finálnu skladbu, ktorá sa pod názvom Pravda objavila na albume Cesta,” vysvetľuje Nela proces vzniku pesničky, pričom naráža na to, že aktuálna verzia, ktorú nanovo vydala, dostala nový šat i meno a to: Moja Pravda. „Ja som typ človeka, ktorý vie oceniť byť osamote. Zhmotňujem si svoje myšlienky a zatváram sa pred vonkajšími zásahmi, kritizovaním, komentármi a cudzími názormi a radami. Skladba je o hľadaní vlastnej pravdy a vlastného žitia. A na to prichádzam, keď som sama, keď sa odpojím od okolitého sveta. Táto pieseň má obrovskú hĺbku, veľmi ma ovplyvnila a chcela som jej dopriať i vizuál. A keďže od vydania albumu už nejaký ten piatok prešiel, rozhodli sme sa, že ju prearanžujeme,” hovorí speváčka. Pri novej verzii piesne "ruku k dielu", okrem pôvodných aktérov, priložila aj nová manažérka Kristína Polerecká, ktorá sa ako co-producentka podieľala aj na novom zvuku skladby.

Nela beží o život

Vizuálne spracovanie skladby má na svedomí šikovný Michal Nemtuda spolu so svojím tímom. Videoklip produkoval tím pod krídlami Kristíny Polereckej, ktorá je autorkou námetu a scenára k videoklipu. Príbeh zobrazujúci beh lesom je akousi paralelou k životnej ceste, preto sa aj v samotnom klipe, v jeho zakončení, zobrazuje motto “nájdi cestu, nájdeš seba!” „V živote sa mnohokrát strácame v spleti názorov a rád iných ľudí na to, ako by malo vyzerať naše šťastie a teda aj naša cesta životom. Scenár som napísala na základe vlastného prežitia tohto príbehu. Nela bola pre mňa akousi paralelou, ktorá v obdobnom šate prežívala to isté. Vtesnať sa do názorov a predstáv ostatných o tom, kým by sme mali byť, v konečnom dôsledku bolí najviac nás samotných. Cesta a beh je akýmsi manifestom oslobodenia sa a vydania sa, aj napriek tomu, že nemáme jasné direkcie a smer vpred je jedinou možnosťou. Preto aj tu som zvolila beh ako nástroj – nikto vás nenúti ísť, môžete kedykoľvek zastaviť, no cez to všetko je to na vás ísť vpred,” vysvetľuje autorka scenára Kristína Polerecká.

„Video zobrazuje hľadanie vlastnej cesty, na ktorej stretneme mnoho prekážok. Les je pre mňa odjakživa miesto, kde zo seba pomyselne vypúšťam všetko, čo ma trápi. V snímke sa objavujú rôzne postavy, ktoré sa vyskytovali v mojom živote a nejakým spôsobom ma ovplyvňovali: učiteľ, kňaz, pseudokamarátky, herci či herečky, alebo zástupcovia médií a to pred nimi utekám! V závere sa však objavia bežci, o ktorých si prvotne myslím, že ma budú chcieť opäť riadiť. Oni ma však prizvú behať s nimi, postavia zo zeme, čo mi ukáže, že ma vzali medzi seba a rešpektujú to, čo je moja pravda a mňa takú, aká som. Klipom som chcela poukázať aj na to, že si všetci nastavujeme akési zrkadlo, ktoré aj v klipe zohralo významnú úlohu a ktoré zobrazuje reflexiu reality. Aj keď prežívame ťažké časy, je v poriadku aj spadnúť a následne vstať,” približuje Nela jednotlivé scény z čerstvo vydaného videa, aj odkaz piesne i jej vizuálu. „Vedzte, že všetci sa v tom živote s niečím pasujeme. Verte, že nie ste sami a že každý na tej ceste životom váhame. Nie je však dôležité, ako rýchlo do cieľa dobehneme a či budeme prví, podstatné je, s kým bežíme a či dobehneme na to svoje správne miesto,” dodáva speváčka.

Nela Pocisková toho za posledný rok stihla naozaj veľa. Okrem vydania už spomínaných nosičov absolvovala i vlastné turné, na ktorom priaznivom predstavila novinky, ale i staršie skladby, ktoré na slovenskej hudobnej scéne zarezonovali najviac. V rýchlom tempe pokračuje a každú možnú voľnú chvíľku trávi v nahrávacích štúdiách. „Pripravujem nové autorské EP, ktoré by som chcela začať singlovať už čoskoro, samozrejme, videoklipy nebudú chýbať,” láka speváčka fanúšikov na novú produkciu.