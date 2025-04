Let’s Dance 2025 - Semifinále: Vypadol Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou. Rozhodol o tom roztrel a potom porota

Šou Let’s Dance 2025 mala v nedeľu na programe už 9. kolo, ktorým bolo semifinále. V hre ostali už iba štyri tanečné páry, ktoré si zatancovali aj v trojici a o poslednom finalistovi rozhodol rozstrelový tanec. Špeciálnym porotcom bol moderátor a spevák Leoš Mareš.

Nedeľňajšie semifinále bolo jubilejnou 100. epizódou tejto tanečnej šou. Na počesť 100 epizód si v úvode nedeľňajšieho večera uctili pamiatku legendárneho slovenského režiséra a porotcu Jozefa Bednárika, ktorý bol neodmysliteľnou súčasťou Let’s Dance a otváracie číslo bolo venované práve jemu. Špeciálne číslo v závere predviedli vicemajstri sveta Laura a Massimo Arcolinovci.

Peter Sagan je rád za štvrté miesto

Rozstrelový tanec tancovali Ráchel Šoltésová s Titusom Ablorhom a Peter Sagan a Eliška Lenčešová. Porota potom rozhodla, že pre bránami finále končí Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou. „Ja už som očakával dlhšiu dobu, že pôjdem a ďakujem celému národu, že ma tu takto dlho držal a myslím si, že asi sa na mne dobre zabávali, takže asi som pobavil a to som veľmi rád,“ povedal Peter Sagan po rozhodnutí poroty.

Peter Sagan potom v prvom rade poďakoval sám sebe za tie neprespaté noci a strávený čas na parkete. „Musím povedať, že nešlo by to takto, keby nebolo Elišky Lenčešovej, tá ma držala vždy nad vodou,“ venoval slová svojej tanečnej partnerke a potom poďakoval celému štábu a TV Markíza. „Mám nové skúsenosti, videl som veľa vecí zo zákulisia Let’s Dance a mám iba pozitívne zážitky,“ povedal trojnásobný majster sveta.

Dodal, že stretol veľa príjemných a super ľudí veľmi ho to bavilo. „Samozrejme som veľmi rád, že môžem takto vypadnúť na štvrtom mieste, pretože necítil by som sa dobre, keby idem do finále s týmito tanečníkmi, ktorí tu tancujú,“ uviedol a podľa vlastných slov je prekvapený, že to dotiahol takto ďaleko.

„Ďakujem Peťovi, lebo verte mi, že takéhoto človeka v živote nepoznáte, on je jeden jediný na svete a ten mindset, ktorý má, preto je tu, lebo ho má a má strašne dobré srdce a mali by ste vedieť koľko trénoval, to ja som už mala jazyk na zemi, Peťo ďakujem, si super a neplač,“ povedala Eliška Lenčešová.

Let’s Dance 2025 – tance a získané body od poroty v semifinále

nedeľa 27. apríl

Ráchel Šoltésová a Titus Ablorh – tango (Gotan Project – Santa Maria) / 33 bodov

Zuzana Porubjaková a Jaroslav Ihring – viedenský valčík (Alexandra Burke – Hallelujah) / 40 bodov

Kristián Baran a Dominika Rošková – walth ( L. V. Beethoven – Moonlight sonata) / 37 bodov

Peter Sagan a Eliška Lenčešová – rumba (Imagine dragons – Demons) / 31 bodov

Tance v trojici:

Zuzana Porubjaková, Jaroslav Ihring, Juraj Loj – paso doble (Grieg – In the Hall of the Mountain King) / 40 bodov

Peter Sagan, Eliška Lenčešová, Anna Jakab Rakovská – tango (Montserrat- Bajofondo con Orquesta Del Plata) / 30 bodov

Kristián Baran, Dominika Rošková, Jakub Jablonský – jive (Peggy Lee – Fever) / 37 bodov

Rachel Šoltésová, Titus Ablorh, Jana Kovalčiková – samba (TheBallroom Dance Orchestra – Moliendo Café) / 35 bodov

Počet bodov od poroty spolu:

Zuzana Porubjaková 40 (40+40 tance v trojici)

Kristián Baran 74 (37+37)

Ráchel Šoltésová 68 (33+35)

Peter Sagan 61 (31+30)