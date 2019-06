VIDEO: Nemali sme názorový rozpor, zhodli sa M. Zeman a Z. Čaputová

V diskusii prezidentov Slovenskej a Českej republiky Zuzany Čaputovej a Miloša Zemana nedošlo napriek pomerne širokému spektru tém k názorovému rozporu. Hlavy štátov to deklarovali po spoločnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v rámci oficiálneho programu štvrtkovej návštevy slovenskej prezidentky v Prahe.



"Netvrdím, že niekedy v budúcnosti nebudeme mať na veci iný názor, v tomto úvodnom rozhovore však k niečomu takému neprišlo," uviedla Čaputová. Zeman to potvrdil vyhlásením, že v diskusii "nenarazili na jedinú konfliktnú otázku". Napriek tomu to nebolo podľa neho nudné. "Lebo priateľská atmosféra, v ktorej sa viedla diskusia, je vždy inšpiratívna a môže viesť k zaujímavým názorom," upozornil.







Zeman sa Čaputovej poďakoval za ústretovosť k jeho "neochvejným snahám a myšlienke" zriadiť v Bratislave Český dom. Čaputová opätovala uznanie pripomenutím faktu, že súčasný prezident sa z pozície vtedajšieho českého premiéra zaslúžil o ukončenie slovensko-českých majetkových sporov po rozdelení niekdajšieho spoločného štátu. "V tomto roku je to dvadsať rokov, čo sa veci vyriešili, a myslím, že aj toto dalo základ neskorším konštruktívnym a nadštandardným vzťahom medzi oboma krajinami," poznamenala Čaputová.



Obaja prezidenti vyjadrili na krátkom brífingu ochotu participovať na spoločnej príprave a realizácii osláv 30. výročia Nežnej revolúcie.







Zeman Čaputovej na brífingu poblahoželal k zajtrajšku. Nemyslel ale len podporu vo vykonávaní budúcich úloh vo funkcii prezidentky, vyslovil tým aj osobné želanie k Čaputovej piatkovým (21.6.) narodeninám.



Prezidenti by sa mali stretnúť aj na Slovensku, Čaputová pozvala Zemana na recipročnú návštevu.

Český dom v Bratislave majú otvoriť do konca roka, avizujú prezidenti SR a ČR

Z. Čaputová: Ešte v tomto roku by mohla byť prijatá novela volebného zákona

Český dom v Bratislave má byť realitou do konca roka 2019. Na spoločnom brífingu to potvrdili prezidenti Slovenskej a Českej republiky Zuzana Čaputová a Miloš Zeman. Brífing sa uskutočnil po rokovaní, ktoré bolo súčasťou programu štvrtkovej návštevy slovenskej prezidentky v Prahe.Čaputová pripomenula slová predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, že ostáva vyriešiť len technické záležitosti. "Je to teda naozaj vo vrcholnej prípravnej fáze," potvrdila Čaputová o zriadení Českého domu v Bratislave. Zeman plánuje na otvorenie Českého domu pozvať aj Čaputovej predchodcu Andreja Kisku. "Budeme taká svätá trojica," poznamenal.Ako povedal na brífingu, Čaputovú oboznámil so všetkými peripetiami, ktoré myšlienka zriadenia Českého domu priniesla. "Najprv to malo byť v Košiciach, keď sa to konečne podarilo presadiť v Bratislave, začal byť problém, či má byť súčasťou tohto zariadenia aj typická česká 'hospoda'," povedal. Podľa Zemana to bola vôbec najťažšia bitka, či tam niečo také bude môcť byť. "Bitka bola vyhraná," vyhlásil český prezident.Český dom v Bratislave má zahŕňať multifunkčnú sálu, galériu, kancelárske a malé ubytovacie zázemie, ako aj gastronomickú prevádzku. Jeden z variantov je, že Český dom v Bratislave bude umiestnený v objekte na Laurinskej 19 v samom centre hlavného mesta SR. Zriadenie Českého domu v Bratislave podporia podľa dohody oba štáty, Slovenská republika recipročne vo výške českej podpory Slovenského domu v Prahe, ktorá dosiahla sumu 9,6 milióna Kč, teda asi 370.000 eur. Na českej strane sa s ohľadom na zámer ráta približne s dvojnásobnou podporou.





Novela volebného zákona umožňujúca Slovákom v zahraničí voliť v budúcich prezidentských voľbách aj na zastupiteľských úradoch SR, by mohla byť prijatá ešte v priebehu roka 2019. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to naznačila na tlačovom brífingu počas svojej štvrtkovej oficiálnej návštevy Českej republiky.







"Plne sa stotožňujem, že občania SR žijúci v zahraničí by mali mať právo voliť v prezidentských voľbách bez toho, aby museli cestovať na Slovensko," uviedla Čaputová. S myšlienkou umožniť legislatívnou úpravou voľbu na zastupiteľských úradoch v zahraničí sa podľa nej stotožňuje aj predseda vlády SR Peter Pellegrini. "Zhodli sme sa, že takáto zmena je zmysluplná a dokonca pán premiér vyjadril presvedčenie, že ešte v priebehu tohto kalendárneho roka by takáto zmena právnej úpravy mohla byť prijatá v parlamente," dodala.



Na svojej prvej oficiálnej zahraničnej návšteve, ktorá podľa tradície mierila do Českej republiky, má nová slovenská prezidentka za sebou stretnutie so svojím náprotivkom, prezidentom ČR Milošom Zemanom. Čaputová sa v rámci programe tiež stretne s predsedom Senátu Parlamentu Českej republiky Jaroslavom Kuberom a s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radkom Vondráčkom.



Prezidentka SR v Prahe tiež položila vence k soche generála Milana Rastislava Štefánika, kyticu prinesie na hrob prezidenta Václava Havla. Stretne sa i s krajanmi a zúčastní sa na koncerte, ktorý pod názvom "Zuzana není sama doma" na jej počesť odohrajú slovenskí i českí hudobníci, napríklad Dan Bárta, Jiří Stivín či Dorota Nvotová.



Prvé zahraničné cesty slovenských prezidentov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Michal Kováč (v úrade od 2. marca 1993 do 2. marca 1998)

19. marca 1993 - Prezident SR Michal Kováč sa zišiel vo Viedni s rakúskym prezidentom Thomasom Klestilom. Na ďalšiu zahraničnú návštevu odcestoval 30. marca 1993 do Českej republiky (ČR), kde sa stretol s prezidentom ČR Václavom Havlom a českým premiérom Václavom Klausom.



Všetci ostatní prezidenti SR si potom už vybrali za cieľ svojich prvých zahraničných ciest Českú republiku.



Rudolf Schuster (v úrade od 15. júna 1999 do 15. júna 2004)

7. júla 1999 – Slovenský prezident Rudolf Schuster s manželkou Irenou a sprievodom bol na jednodňovej oficiálnej návšteve Českej republiky, ktorú vykonal na pozvanie českého prezidenta V. Havla. Išlo o prvú zahraničnú cestu R. Schustera od jeho nástupu do prezidentského úradu, počas ktorej sa stretol v Prahe s najvyššími ústavnými činiteľmi Českej republiky.



Ivan Gašparovič (v úrade od 15. júna 2004 do 15. júna 2009)

12. júla 2004 - Prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou Silviou absolvoval prvú oficiálnu zahraničnú návštevu Českej republiky, počas ktorej ho prijali najvyšší ústavní predstavitelia ČR.



Ivan Gašparovič (druhý raz v úrade od 15. júna 2009 do 15. júna 2014)

29. - 30. júna 2014 - Prvú oficiálnu návštevu slovenského najvyššieho ústavného činiteľa po opätovnom nástupe do funkcie označil český prezident Václav Klaus za symbolickú, keďže medzi oboma krajinami neexistujú žiadne mimoriadne problémy, ktoré by bolo treba pravidelne riešiť na najvyššej úrovni.



Andrej Kiska (v úrade od 15. júna 2014 do 15. júna 2019)

8. - 9. júla 2014 - Slovenský prezident Andrej Kiska bol v Prahe na svojej prvej bilaterálnej oficiálnej návšteve v zahraničí od nástupu do funkcie. Na Pražskom hrade prijal prezidenta SR jeho český náprotivok Miloš Zeman. Najvyšší predstaviteľ Slovenskej republiky sa stretol aj s predsedom Senátu českého parlamentu Milanom Štěchom a s premiérom Bohuslavom Sobotkom.