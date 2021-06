VIDEO: Nemci zachránili duel v závere a postúpili do semifinále MS v Rigea cez Švajčiarov v nájazdoch

Hokejisti Nemecka postúpili do semifinále MS v Rige. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Švajčiarskom 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Marcel Noebels.







Švajčiari viedli počas zápasu už 2:0, no Nemci napokon zúročili väčšiu streleckú prevahu a na 2:2 vyrovnali počas hry bez brankára v 60. minúte. V predĺžení mali oba tímy viacero sľubných šancí, ale o víťazovi napokon rozhodli až samostatné nájazdy. V nich Noebels prekonal brankára Leonarda Genoniho efektným zakončením a posunul Nemcov medzi štyri najlepšie tímy MS. Pre Švajčiarov sa šampionát skončil.

MS 2021 štvrťfinále:





Švajčiarsko - Nemecko 2:3 sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0 - 0:1)



Góly: 16. Untersander (Alatalo, Kurashev), 34. Herzog (Scherwey, Bertschy) - 38. Kühnhackl (Rieder, Nowak), 60. Gawanke (Kahun, Noebels), rozhodujúci sam. nájazd Noebels. Rozhodovali: Ansons (Lot.), Romansko – Lazarev, Šalagin (všetci Rus.), vylúčení: 0:2 na 2 min, navyše Plachta (Nem.) 10 min OT za narazenie, presilovky a oslabenia: 0:0.



Švajčiarsko: Genoni - Untersander, Jerome Moser, Diaz, M. Müller, Loeffel, Siegenthaler, Rod, Alatalo - Ambühl, Hischier, Kurashev - Simion, Corvi, Hofmann - Meier, Vermin, Andrighetto - Herzog, Bertschy, Scherwey

Nemecko: Niederberger - Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Nowak, Wagner, Bergmann, Gawanke - Pföderl, Reichel, Noebels - Plachta, Kahun, Eisenschmid - Rieder, Loibl, Kühnhackl - Peterka, Kastner, Krämmer

Oba tímy si uvedomovali dôležitosť prvého gólu a v úvode zápasu preto kládli dôraz najmä na defenzívu. K videniu bolo viacero osobných súbojov, prvá tretina však nepriniesla veľa gólových príležitostí. Oba tímy čakali na chybu súpera a Švajčiari sa jej dočkali v 16. minúte. V nej si Nemci zle rozobrali hráčov v obrannom pásme a Alatalovu prihrávku zužitkoval Untersander - 1:0. Nemci mali v prvej tretine viac streleckých pokusov než súper, ale bez gólového efektu.



Nemci sa v druhej tretine snažili o vyrovnanie, boli aktívni, ale brzdila ich vlastná nedisciplinovanosť. V 28. minúte darovali súperovi 98-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, ale Švajčiari s ňou nenaložili ideálne. Pri obliehaní nemeckej bránky pridlho váhali so streľbou a neprekvapili organizovanú defenzívu súpera. To sa im však podarilo už pri vyrovnanom počte hráčov, keď v 34. minúte prečíslili obranu súpera a nekrytý Herzog využil prihrávku Scherweyho - 2:0. Záver druhej časti patril Nemcom, ktorí dosiahli kontaktný gól zásluhou dorážky Kühnhackla - 2:1. Do druhej prestávky si vytvorili aj ďalšie šance, ale brankár Genoni podržal Švajčiarov.



Náskok Švajčiarov nezvýšil v úvode tretej časti Andrighetto, na druhej strane Hofmann trafil iba do žŕdky švajčiarskej bránky. Nemci boli aj v tretej časti aktívni, snažili sa o ofenzívu a vyrovnania sa dočkali 33 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Počas hry bez brankára sa k dorážke dostal Gawanke a vyrovnal na 2:2.



V úvode predĺženia mali tímy niekoľko príležitostí rozhodnúť, no nestalo sa tak. Neskôr bolo dianie na ľade najmä o obojstrannej opatrnosti a hre "na istotu". V 68. minúte sa dostal do krátkeho úniku Nemec Reichel, ale nerozhodol rovnako ako krátko nato Švajčiar Moser.



V samostatných nájazdoch skórovali Meier aj Kahun a v závere piatej série rozhodol o nemeckom víťazstve Noebels, keď Genoniho prekonal efektnou "forsbergovkou".