Video: Nesmrteľný hit z éry Česko-Slovenska „Do It“ nespoznáte. Dostal úplne novú podobu, ktorá spája generácie

Slovenská a česká hudobná scéna je bohatšia o ďalšiu zaujímavú spoluprácu: legendárny hit skupiny Maduar „Do It“ dostal vďaka producentovi Robertovi Burianovi absúlutne novú podobu. Novinka „I Wanna Do It“ prináša nielen aktuálny tanečný zvuk, ale i silný odkaz: bojuj za svoje sny a nevzdávaj sa. Na pomoc prišla aj majsterka sveta MMA - Veronika Smolková.

Okrem Maduaru a Roberta Buriana sa na skladbe podieľali aj Ivanna Bagová (umelecké meno Bivanna), prvá víťazka Hlasu Česko-Slovenska, a talentovaný raper Nicotini (Nicholas Matyinkó), syn Juraja Matyinka. „Robova idea prerobiť Do It ma tak nakopla, že som mu obratom pripravil a preposlal demo s mojou víziou, ako by skladba mohla znieť v súčasnej dobe. V novom prevedení, s novým textom a s jemnými náznakmi pôvodných charakteristických prvkov - motív flauty, fragment refrénu či typický ragga rap. Robert bol týmto smerovaním nadšený a obratom pripravil svetový aranžmán, ktorý dokonale zhmotnil moju predstavu,“ ozrejmuje začiatky tejto spolupráce jeden zo zakladajúcich členov kapely Maduar, Juraj Matyinkó. „Cítil som obrovský rešpekt, ale tiež výzvu zároveň. Chcel som urobiť prerábku, ktorá nebude len recykláciou, ale plnohodnotným songom pre novú generáciu. Aj preto sa mi nesmierne páčila Jurajova idea, aby si pieseň zachovala dušu originálu, no zároveň priniesla niečo svieže, aktuálne a kvalitné. Práca s Maduarom bola neuveriteľne inšpiratívna, pretože sme si všetko konzultovali a posúvali hranice našich kreatívnych možností,“ približuje Robert Burian ďalšie fakty o spolupráci so slovenskou popovou legendou.

Lead vokál nahrala Ivanna Bagová, alias Bivanna. „Robertovi sme odporučili práve Ivku, s ktorou už dlhšie spolupracujeme. Tá dodala skladbe expresívny i emotívny ráz, a ako sa ukázalo, bola to výborná voľba,“ hovorí Ladislav Matyinkó. Ani Bivanna netají, že ide pre ňu o výnimočnú skúsenosť: „Pracovať na tejto skladbe bolo pre mňa fantastické. Pôvodný hit je bezpochyby klasikou, no ja som sa do nej snažila vniesť kúsok seba a súčasnej atmosféry. Verím, že sa to ľuďom bude páčiť.“ Rapové pasáže skladby interpretuje mladý talent Nicotini, ide už o jeho druhú kooperáciu s Maduarom. „Spoluprácu s ocom a strýkom som si užil, môj rap a ich part s ragga rapom sa navzájom prekrývajú a dopĺňajú, čo je skvelé prepojenie minulosti so súčasnosťou“ dopĺňa pozadie vzniku novinky I Wanna Do It Nicholas Matyinkó.

Príbeh boja, vášne a vytrvalosti

Okrem samotnej skladby je veľkým ťahákom tohto česko-slovenského projektu i pútavý videoklip, posúvajúci celú aktivitu na novú úroveň. Namiesto klasických tanečných záberov prináša silný pohľad do sveta bojových umení. Hlavnou postavou klipu je Veronika „Sweetheart“ Smolková, majsterka sveta v MMA, ktorú si majitelia Oktagonu, najväčšej organizácie MMA v Európe, vybrali ako svoju oficiálnu ambasádorku pre rok 2025. „Ide o veľkú prestíž a je možné, že vďaka Veronike by sa táto skladba mohla stať aj ich hymnou. Čo by bolo úžasné, lebo kým klasika 'Do It' bola česko-slovenským ikonickým hitom, jeho nová úprava má potenciál uspieť aj v zahraničí,“ prezrádza svoje dojmy z novinky Juraj. Samotný príbeh Veroniky Smolkovej odráža taktiež nosné posolstvo piesne: neustále bojovať za svoje sny a nevzdať sa ani v tých najťažších momentoch. „Keď ma oslovili s danou ponukou, bola som nadšená. Celý koncept piesne a klipu mi je nesmierne blízky, veď ako život, tak aj bojové umenia sú o vytrvalosti, disciplíne a prekonávaní samého seba. Presne o tom je táto pieseň,“ priznáva mladá športovkyňa.

Videoklip vznikol v bystrickom Dracula Gyme a finálne scény sa natáčali na medzinárodnom podujatí Oktagonu vo Werk Aréne v českom Třinci. Réžiu aj kameru klipu mal na starosti Nicholas Matyinkó, ktorému asistoval jeho mladší brat Christian. Bola to pre oboch veľká výzva, išlo totiž o ich premiéru v roli tvorcov hudobného klipu. „Natáčanie bolo extrémne intenzívne. Chceli sme, aby bol výsledok autentický, preto sme sa maximálne prispôsobili Veronikinej príprave a nakrúcali priamo v jej prostredí. To dodalo klipu neuveriteľnú energiu,“ vraví Nicholas Matyinkó.

Česko-slovenská hudba, ktorá spája

I Wanna Do It je nová, hitová skladba, ktorá prepája slávnu kapelu, špičkového producenta a mladú generáciu interpretov súčasne. Zároveň prináša silné posolstvo a inšpiratívny príbeh telentovanej športovkyne. „Táto novinka ukazuje, že dobrá hudba nemá dátum spotreby. Veríme, že ňou oslovíme široké spektrum fanúšikov“ uzatvára Ladislav Matyinkó.

ROBERT BURIAN & MADUAR feat. Bivanna & Nicotini – I Wanna Do It