VIDEO: NHL: Daňo pomohol gólom k výhre Winnipegu v príprave

Výsledky prípravných zápasov NHL:



Florida - Nashville 0:5,

Columbus - Buffalo 1:4,

Florida II - Nashville II 3:5,

New Jersey - New York Rangers 3:4 pp,

Philadelphia - New York Islanders 3:1,

Montreal - New Jersey II 3:1, Winnipeg - Minnesota 2:1 (DAŇO za domácich 1+0),

Calgary - Edmonton 4:7



New York 18. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo pomohol jedným gólom k víťazstvu Winnipegu nad Minnesotou 2:1 v nočnom prípravnom zápase NHL. Dvadsaťtriročný útočník otvoril skóre duelu v 14. minúte, keď po akcii Brendana Lemieuxa zblízka dorazil puk do siete. Daňo odohral necelých desať minút, vyslal dve strely a prezentoval sa aj dvoma bodyčekmi.V prípravných stretnutiach v noci na utorok sa objavili aj ďalší dvaja slovenskí útočníci. Víťazný debut v drese Montrealu absolvoval Tomáš Tatar, kanadský klub zdolal doma New Jersey 3:1. Tatar strávil na ľade 17 minút a uviedol sa dvoma strelami. V útoku hostí sa predstavil Marián Studenič, ktorý odohral 17 a štvrť minúty, pričom na súperovu bránku vyslal jednu strelu.