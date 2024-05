Video: Nová slovenská komédia Kavej neprinesie len prvoplánovú zábavu

Kavej je názov novej pôvodnej slovenskej komédie z pera scenáristky Michaely Zakuťanskej v réžii Lukáša Zednikoviča. "Zábavné a často bizarné situácie, do ktorých sa dostanú dve kamarátky z východného Slovenska, neponúkajú len prvoplánovú zábavu, ale poukazujú aj na nezmyselnosť predsudkov, skutočnú hodnotu priateľstva a rozbíjajú stereotypy," približuje filmovú novinku Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film.





Spresňuje, že film je príbehom dvoch kamarátok Kláry a Veroniky, ktoré sa po dlhšom čase rozhodnú vycestovať z Bratislavy, kde aktuálne žijú, domov na východ kvôli rodinným a priateľským stretnutiam na pohrebe a troch svadbách. Počas návštevy sa dostanú do absurdných situácií, ktoré otočia ich život naruby. Či sa im podarí popri všetkých zážitkoch nájsť lásku, šťastie i zmysel života, uvidia diváci v kinách v júli."Divákom týmto filmom neprinášame len prvoplánovú zábavu, ale snažíme sa poukázať aj na nezmyselnosť predsudkov a stereotypov, ktoré nás v živote často brzdia," hovorí Zednikovič s tým, že film cez humor rozpráva príbeh o tom, ako si možno sami občas komplikujeme život. "A nevnímame to, čo má skutočnú hodnotu. Je o láske, priateľstve a rodine," dodáva režisér.V hlavných úlohách sa predstavia Anna Jakab Rakovská a Jana Kovalčiková. Vo filme diváci uvidia aj Evu Pavlíkovú, Dominiku Kavaschovú, Danu Droppovú, Lýdiu Ondrušovú, Lenku Barilíkovú Spišákovú, Pavla Šimuna, Tomáša Tureka, Branislava Matuščina, Domiho Halyho a ďalších.Producentom filmu "s rázovitým východniarskym elánom", ktorý vstúpi do kín 18. júla, je Daniel Dangl. Snímku predstavia herci, režisér, filmový štáb aj ďalší hostia na špeciálnych podujatiach Kavej festy. Uskutočnia sa v amfiteátroch v Prešove (11. 7.), v Košiciach (17. 7.), na Zemplínskej Šírave (18. 7.), v Banskej Štiavnici (27.7.). Neskôr pribudnú ďalšie mestá na západnom a strednom Slovensku.