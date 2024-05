Šimkovičová má problém s údajnými vyjadreniami herca Kostelného počas predstavenia, označuje to za šikanu

V súlade s demokraciou

9.5.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) si chce zavolať herca Slovenského národného divadla Ľuboša Kostelného a žiadať od neho vysvetlenie jeho vyjadrení v rámci predstavenia na jej osobu. Informuje o tom portál Aktuality.sk Šimkovičová hovorila o Kostelnom v pondelok v rádiu Infovojna, kde bola spolu s generálnym tajomníkom jej služobného úradu Lukášom Machalom „Počas predstavenia kričal Kostelný v jeho postave homosexuála do mikrofónu, že nenávidí Martinu Simkovicu, nedopovedal to teda celé. Tak ja sa pýtam a budem sa pýtať aj pána riaditeľa, aj tohto konkrétneho herca, keďže je platený z peňazí štátnych, lebo je zamestnaný v štátnej inštitúcii a hrá tam, že či je toto v súlade s demokraciou,“ uviedla ministerka.Šimkovičová si zisťovala, či išlo o súčasť scenára, ale vraj malo ísť o osobnú aktivitu Kostelného. Šéfka ministerstva kultúry to označuje za politický aktivizmus a šikanu.„Neviem, ako by sa páčilo pánovi Kostelnému, ktorého sa budem pýtať z očí do očí, ak by sa toto robilo jeho osobe,“ povedala.Podľa portálu Aktuality.sk nie je jasné, kedy a či vôbec Kostelný jej meno na javisku spomínal. Z vyjadrení Šimkovičovej vyplýva, že sa to mohlo stať počas komédie Sme v pohode, kde hrá Kostelný postavu geja. Inscenácia o queer ľuďoch mala premiéru tento rok, ministerka na ňu odmietla prísť.Samotný herec sa nechcel k téme vyjadriť. „Nebudem sa k tomu vôbec vyjadrovať, nechcem sa zamiešať do týchto hier, ktoré sú úplne neprístojné,“ povedal portálu.Hovorkyňa Slovenského národného divadla Jana Alexová uviedla, že divadlo komunikuje so svojím zriaďovateľom štandardným spôsobom. „Nedisponujeme žiadnymi informáciami ohľadom spomínanej komunikácie ani potenciálne rušivej časti inscenácie,“ povedala.Podľa slov Lukáša Machalu „SND stále nejakým spôsobom provokuje, veď tam stále organizujú nejaké kvázi chartistické a protivládne demonštrácie, takže budeme sa pýtať pána generálneho riaditeľa Drličku, že či fakt už neprekročil tú hranicu, lebo toto je štátne divadlo, nie ich súkromné. My všetci platíme dane a my si jednoducho neželáme, aby takýmto spôsobom vstupovala politika do kultúry“.Samotné divadlo neorganizovalo žiadne demonštrácie, množstvo umelcov sa však už od začiatku pôsobenia Šimkovičovej vo funkcii voči nej vyhranilo. Začiatkom februára odovzdali na ministerstve kultúry viacerí herci výzvu na odstúpenie Martiny Šimkovičovej, ktorú na internete podpísalo takmer 190-tisíc ľudí, medzi nimi aj Ľuboš Kostelný.Mnohí herci zo SND zároveň podpísali 30. apríla výzvu premiérovi Robertovi Ficovi , aby sa ospravedlnil za svoje „hanebné a nenávistné výroky smerujúce voči predstaviteľom kultúry a predstaviteľom zraniteľných menšín“. Týkalo sa to jeho výrokov zo spoločnej tlačovej konferencie s Martinou Šimkovičovou, na ktorej vyhlásil, že ministerstvo kultúry bude robiť slovenskú národnú kultúru a nie kultúru transsexuálov, kultúru zvrhlosti a vulgárnosti.