Video: Nové video ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ako ho Boh povolal do politiky. Otvorene hovorí o vyháňaní Satana!

Na internete sa objavilo ďalšie video s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (46). Ten ešte ako opozičný poslanec vystúpil v kresťanskej televízii life.tv, kde hovoril o viacerých témach. V debate s redaktorkou však pravidelne padali slová ako Satan či zlý duch, seba, naopak, nazýval Božím dieťaťom.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí už minule vysvetľoval viaceré, pre našu spoločnosť "zaujímavé" videá a texty, v ktorých hovorí a píše o svojej viere. Naposledy sa do médií dostalo video, v ktorom spomínal príbeh o tom, ako „oslobodil“ iného veriaceho, ktorý „mal niečo spoločné s okultizmom a jogou“.

Tentokrát sa na internete objavilo video z rozhovoru v kresťanskej televízii life.tv, kde vystupoval ešte ako opozičný poslanec. „Som presvedčený, že evanjelium máme priniesť do sveta biznisu, médií, kultúry, vzdelávania, zdravotníctva a aj do politiky,“začal s rozprávaním.

„My, ako boží ľud, sme všetky pozície ( v politike, verejnom živote, pozn. red.) prepustili ľuďom, ktorí nepoznajú Boha a to je niečo, čo Satan vyhľadáva. Lebo Satan chce mať moc a chce tú moc cez svojich ľudí ovládnuť. Jednoznačným riešením je to, že my ako božie deti máme zodpovednosť za túto krajinu,“povedal s tým, že práve politici menia život celého národa a ak sa do nej dostanú ľudia, ktorí veria v Boha, práve tí môžu „prostredníctvom politiky šíriť evanjelium“.

a tu je celé video