Video: Novinka Tajči Gali a ADissa Nad zemou vám nedovolí poľaviť ani vzdať sa

Zatiaľ čo ADissa nie je potrebné scéne extra predstavovať, Tajči Gali je zatiaľ stále nováčikom. Tvrdou prácou a zanietením však za necelý rok prekonala očakávania. Ukazuje sa, že patrí k nádejným talentom našej scény. Novinka Nad zemou je určená pre všetkých, ktorí chcú mať v playliste motivačnú skladbu. Takú, ktorá im nedovolí poľaviť ani vzdať sa.

Tatiana Galambošová sa pred rokom v januári rozhodla zmeniť svoj život, len ešte nevedela presne ako. Predchádzajúci rok (2022) bol pre ňu totiž náročný. Uvedomenie si, že vždy žila život niekoho iného, len nie svoj, ju posunulo a priviedlo k myšlienke na zmenu. Prvé EP Bez obáv vydala hneď vo februári 2023 a pokračovala ďalej. „Cez spoločných známych som sa dostala k ADissovi, s ktorým sme pripravili prvé spoločné skladby,“ povedala Tajči Gali. Speváčka a autorka sa v súčasnosti zameriava na témy, ktoré sú jej vlastné. Tak ako je ľudský život poskladaný z rôznych zážitkov a emócií, tak aj v jej doterajšej tvorbe možno badať rôzne témy a rôzne hudobné žánre. Zo skladieb však cítiť autenticitu a úprimnosť výpovede v oblastiach, ktoré do veľkej miery zasahujú poslucháčov a fanúšikov. „Mojím cieľom pri novej skladbe Nad zemou je, aby si jej poslucháči uvedomili, že sú na správnej ceste. Že stojí za to ísť si za svojím snom, nech si hovorí, kto chce, čo chce,“ doplnila.



Novinka Nad zemou, ktorú pripravila Tajči Gali spoločne s ADissom, je ideálna novoročná nakopávačka. Nájde svoje uplatnenie aj v momente, keď sa nám v nejakej oblasti nedarí. „Počas toho posledného roka som zistila, že som silnejšia ako som si myslela. Zažila som niekoľko situácií, kedy som bojovala sama so sebou ako to zvládnuť. Skladba Nad zemou je napísaná aj pre mňa osobne. Aby som si v takýchto momentoch vedela pustiť niečo, čo ma nakopne ísť ďalej. Aby som si uvedomovala prítomný okamih, nenechala sa ovládnuť minulosťou ani strachom z budúcnosti. Aby som si v momente, keď budem strácať nádej, ju mohla pustiť,“ povedala o novinke Tajči Gali.

Tajči Gali ft. ADiss – Nad zemou:

„Každé jedno nahrávanie vidím ten vývoj. Ako sa z dievčaťa, ktoré v živote nahralo pár pesničiek a malo možno dve vystúpenia, stáva žena. Tá je sebavedomejšia za mikrofónom, nahrávanie trvá menej, pretože už sa odpútala od toho strachu a hanblivosti, ktoré sú s tým často spájané. A potom vznikla pesnička, ktorú máme spolu - Nad zemou,“ povedal o novinke ADiss a dodal: „Chcela niečo motivačné, nech je to svižné, nech je to hudobné.“ ADiss už od procesu tvorby veril, že túto skladbu by vedeli dať spoločne a keď mu prišla ponuka od Tajči Gali, neváhal ani na moment. „Jej meno krásne stúpa z absolútnej nuly na niečo významné. Myslím si, že je to fantastické a opäť môžeme iba držať palce, nech ju to napĺňa a nech ju to baví,“ pochválil speváčku ADiss.

Obaja, Tajči Gali aj ADiss, sú presvedčení, že skladba si nájde svoje miesto v playlistoch fanúšikov. „Zoberte si z nej to najlepšie a ak vám spríjemní život čo i len na sekundu, tak to malo zmysel,“ dodal na záver ADiss a pomyselnú bodku dodala Tajči Gali: „Ak sa pri počúvaní usmeješ, tak budem šťastná.“

TAJČI GALI

Prvé EP Bez obáv vydala vo februári 2023 po tom, ako ho nahrala so svojím najlepším kamarátom z Martina. Bolo vytvorené presne podľa jej predstáv a z lásky. Nečakala, že by sa debut dostal do širšieho povedomia. V tom istom mesiaci mala v Martine akustický koncert speváčka Tina. Tajči Gali dostala priestor ako predskokan tohto vystúpenia. Tina nádejnú speváčku podporila aj cez sociálnu sieť, kde jej dala najavo, že by mala pokračovať. O mesiac neskôr už spievala s Alanom Murinom na charitatívnom podujatí skladbu Do rúk, ktorú Alan pripravil práve s Tinou. Tieto udalosti roztočili kolotoč ďalších spoluprác a Tajči Gali sa dostala do kontaktu s manažérmi a producentami ako Maxo Šrámek a ADiss.



Tajči Gali má vyštudované hudobno-dramatické konzervatórium a bábkoherectvo na VŠMU. Už ako 13ročná spievala v kapele. V roku 2023 sa objavila v menších úlohách v seriáloch Mama na prenájom a Nemocnica.