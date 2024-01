Festival Pohoda sa stal Najlepším stredne veľkým festivalom v Európe na najprestížnejších festivalových cenách European Festival Awards 2023

Víťazné festivaly sa v jednotlivých kategóriách vyhlasovali 17. januára počas slávnostného galavečera v holandskom Groningene. V Groningene sa aktuálne nachádza celý tím Pohody, ktorý takto slávnostne odštartoval svoju účast na najväčšom európskom showcaseovom festivale ESNS 2024.



Cenu za Najlepší stredne veľký festival Pohoda získala nielen vďaka hudobným profesionálom, ktorí finálne víťaza vyberajú, ale aj vďaka návštevníkom a návštevníčkam, ktorí v prvom kole hlasujú za svojho favorita. Stredne veľký festival je na European Festival Awards daný dennou návštevnosťou od 10 000 až 39 999 ľudí. Toto ocenenie ale aj samotná nominácia je dôkazom toho, že aj na doma vieme robiť festivaly na svetovej úrovni a že Slovensko je právom na celosvetovej festivalovej mape.



„Sme šťastní, Pohoda zažíva historický moment. Byť vyhlásený odborníkmi a odborníčkami zo svetovej hudobnej scény za najlepší európsky festival je fantastické. Som presvedčený, že ide o dobrú správu pre celú hudobnú scénu na Slovensku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príbehu Pohody podieľajú, sme obklopení úžasnými ľuďmi - od tých ktorí na festivale pracujú, cez dodávateľov, agentov a agentky, umelkyne a umelcov až po tých, ktorí Pohodu definujú najviac – naše návštevníčky a návštevníci. Tí nás hlasovaním dostali do užšieho výberu, z ktorého nás potom vybrala odborná porota. Opakujem to často, ale teraz je ten najsprávnejší čas – ak by existovala cena pre najlepšie festivalové publikum, Pohoda je jednoznačný víťaz a sme za to vďační. Osobne chcem poďakovať všetkým z nášho tímu – viem, koľko úsilia festivalu dávajú, ako dôsledne a srdečne ho pripravujú, výsledkom je aj táto cena. Prišla navyše v pravý čas – dodáva nám silu a odhodlanie, veľmi sa tešíme na spoločné stretnutia na ďalších ročníkoch," dodáva k oceneniu šéf Pohody Michal Kaščák.



Pohoda bola zároveň nominovaná tento rok aj na The Event Safety Award a The Take a Stand Award. Cena The Event Safety Award sa udeľuje v oblasti bezpečnosti a zdravia podujatí. Festival Pohoda získal túto nomináciu vďaka svojim komplexným riešeniam či už bezpečnosti, zdravia alebo prevencie.

The Take a Stand Award je cena, ktorá vyzdvihuje společenské aktivity a iniciatívy európskych festivalov, ktoré dávajú vo svojom programe alebo aktivitách do popredia toleranciu, ľudskosť a porozumenie. Pohoda bola na toto ocenenie nominovaná za svoje aktivity v rámci tém ako klimatická kríza, vojna na Ukrajine a LGBTI+, ktoré odzrkadľovali dianie na Slovensku v jej programe v roku 2023.



V minulosti Pohoda získala European Festival Awards v kategóriách Take a Stand a Award For Excellence And Passion v roku 2018 a cenu za Ekologické riešenia v roku 2017.

Organizátori ďakujú všetkým svojim návštevníkom a návštevníčkam, ktorí sú hlavnou súčasťou festivalu a aj vďaka nim mohli získať tieto hodnotné ocenenia, ktoré zviditelnia slovenskú festivalovú kultúru vo svete.