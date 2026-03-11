|
11. marca 2026
Video: Nový singel Petra Cmorika – Bez zbytočných slov
Siedmy videoklip z albumu Najlepšie miesto pod názvom Bez zbytočných slov vydal v týchto dňoch Peter Cmorik.
Jedná sa o posledný singel z tohoto albumu, pretože ak Cmoro udrží tempo, tak tento rok vyjde jeho ďalší nový album.
Hudbu napísal Peter a na text si pozval toho najlepšieho textára dnešných čias Vlada Krausza. Love song klasického spolužitia, kde muž nič netuší a myslí si že je všetko ok, až raz ženu nenájde doma a nechápe, čo sa stalo. Miluje ju, a je pripravený neriešiť to, nerozoberať, nerobiť z toho aféru, len nech sa vráti.
“Bez zbytočných slov som napísal ako radovú albumovú pesničku, a vôbec som z nej nemal ten pocit, že by mohla by singel. Ale naši fans mi často písali, že práve toto je song, ktorý sa im najviac páči, tak som si povedal, že ok, spravme klip” hovorí Cmoro.
Klip posunuli významovo ešte trochu inde, nech to nie je tragédia. Na záver dojde k vtipnému momentu, ktorý nebudeme prezrádzať, ale mení celý zmysel piesne a privoláva úsmev. Do klipu oslovili dvoch hercov, herečku Danielu Tomešovú, ktorá je známa z Radošinského naivného divadla, ale aj z účinkovania v skupine Fragile.
Ale ostáva to v rodine, keďže je zároveň manželkou bubeníka Peter Cmorik Bandu Martina Tomeša. Mužskú postavu hrá skvelý László István Béhr, známy divadelný herec, ktorý hral aj výraznú rolu v seriáli Dunaj.
K tomu má Peter tento rok dôvod na oslavu, pretože jeho kariéra má dvadsiate výročie. Neveríte, že? Od Superstar veru ubehlo už 20 rokov:) A tak chystá samozrejme aj oslavu, a to 22. marca. V bratislavskom Starsauditoriu ohlásil veľký koncert so svojou kapelou, hosťami ako Zuzana Smatanová, Kuly, Peter Bič, Ondřej Brzobohatý, Daniela Lovlin a Mucha quartet. Pestrý prierez Cmorovou hudbou a duetá s hosťami, k tomu sľubovaný skvelý vizuál je zdá sa lákadlom, pretože na koncert ostalo už len zopár lístkov.
O klip sa postarala osvedčená dvojica, skrývajúca sa pod názvom MOOVI, ktorá tvorí klipy pre viacero slovenských interpretov
