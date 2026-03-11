|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 11.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Angela, Angelika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. marca 2026
IT odborníci chcú zostať na Slovensku. Prieskum ukázal, čo od firiem očakávajú
Slovenský IT sektor už niekoľko rokov balansuje medzi dvoma naratívmi – nedostatok talentu a odliv mozgov do zahraničia.
Zdieľať
Nový prieskum medzi študentmi IT odborov a skúsenými IT profesionálmi však ukazuje podstatne vyváženejší obraz. Mladí aj seniorní odborníci chcú zostať doma, ak im firmy ponúknu správne podmienky na rast a rozvoj.
Plat je stále na prvom mieste, priority sa menia s praxou
Prieskum realizovaný Inspirations Minar v spolupráci s výskumnou agentúrou ixactly porovnal pohľad študentov IT odborov z FIIT STU v Bratislave, FEI TUKE v Košiciach a FRI UNIZA v Žiline s názorom IT profesionálov s minimálne dvojročnou praxou z celého Slovenska. Pre obe skupiny je absolútnou prioritou výška platu. Rozdiel sa však objavuje hneď za prvou priečkou. Študenti kladú silný dôraz na kariérny rast (51,6 %) a kvalitné vzdelávanie (44,7 %), Chcú pracovať s modernými technológiami, získavať nové zručnosti a byť súčasťou projektov, ktoré majú zmysel. Seniornejší IT špecialisti uvažujú o práci z inej perspektívy. Viac riešia férovosť, kvalitné vedenie, atmosféru v tíme (31,5 %) a rovnováhu medzi prácou a súkromím (22 %) Kým juniori sa sústreďujú na rast a učenie, seniori kladú dôraz na stabilitu a vyvážený pracovný život.
Hybridný model áno, víkendy nie
Práca v kombinovanom režime, teda model, ktorý prepája home office s osobnou prítomnosťou na pracovisku, sa stala štandardom. Až 56 % IT profesionálov pracuje minimálne tri dni v týždni z domu a práve tento model považuje väčšina za ideálny. Zaujímavé je, že čím dlhšia prax, tým menší tlak na úplnú flexibilitu, seniori častejšie akceptujú kombinovaný režim. Viac ako polovica zapojených do prieskumu uvádza, že po zavedení práce z domu sa ich efektivita zvýšila, cíti vyššiu dôveru v tíme a zlepšenie manažérskych schopností nadriadených. Pozornosť si zaslúži aj fakt, že 81 % IT profesionálov by zvažovalo odchod z práce, ak by nemali dostatok voľného času. Štvrtina z nich pravidelne pracuje cez víkendy. Work-life balance tak prestáva byť „mäkkou“ témou a stáva sa kľúčovým retenčným faktorom.
Väčšina chce zostať a pracovať vo veľkých firmách
Až 90 % študentov plánuje pokračovať vo svojom štúdiu na súčasnej slovenskej škole, čo ukazuje silné väzby s lokálnym prostredím a univerzitami. Napriek častým debatám o odlive talentov až viac ako 70 % študentov i IT profesionálov plánuje zostať pracovať a žiť na Slovensku – samozrejme, ak nájdu prostredie, ktoré podporuje ich rast a umožňuje profesionálne uplatnenie. Rozdiely medzi Bratislavou, Košicami a Žilinou pritom nie sú výrazné. Obe skupiny zároveň výrazne preferujú stredne veľké a veľké firmy. Bratislava inklinuje k veľkým organizáciám, zatiaľ čo v Žiline a Košiciach sú preferencie o niečo rozmanitejšie. Tu majú väčší priestor aj menšie firmy či start‑upy.
IT trh rastie, seniorita pomalšie
Slovensko si za posledné desaťročia buduje silné technologické zázemia všade tam, kde pôsobia kvalitné technické univerzity a kde sa prirodzene prepája akademické prostredie s praxou.
“Keby sme si dlhodobo nevychovávali vlastných kolegov už počas štúdia, neboli by sme schopní pokryť potreby našich partnerov len prostredníctvom trhu práce. Talenty teda hľadáme už na vysokých školách. Študentov pozývame do laboratórií, otvorene a férovo hovoríme o možnostiach, ale aj očakávaniach. Aj preto sme pre mnohých prirodzenou top voľbou ešte predtým, než sa vôbec nová pozícia oficiálne otvorí,” objasňuje Lukáš Borovský, vedúci tímu softvérového vývoja röntgenových systémov v Siemens Healthineers.
Práca v medzinárodných tímoch na svetových inováciách
Budúcnosť IT na Slovensku nezávisí len od toho, koľko ľudí vstúpi do odvetvia, ale predovšetkým od toho, koľkí z nich budú mať motiváciu rásť.
„Keď sa IT odborníci podieľajú na medzinárodných projektoch, napríklad na vývoji medicínskych technológií, ktoré reálne pomáhajú lekárom a pacientom po celom svete, vidia dopad svojej práce a získavajú motiváciu rásť. Takéto prostredie podporuje to, že talentovaní ľudia zostávajú doma a rozvíjajú sa ako skúsení odborníci,“ vysvetľuje Borovský.
Pracovné prostredie, ktoré podporuje ľudí vo vzdelávaní a dáva im priestor prevziať zodpovednosť, rozvíja schopnosť vidieť širší kontext, postaviť sa za kvalitu a nebáť sa konfrontácie. Práve takéto prostredie premieňa lokálne tímy na partnerov, ktorí majú slovo pri strategických rozhodnutiach, a nie iba na vykonávateľov. Tento princíp dnes neplatí len pre IT, ale pre väčšinu profesií, ktoré čelia rýchlym technologickým zmenám.
Prečítajte si tiež
Video: Nový singel Petra Cmorika – Bez zbytočných slov
Úlomok meteoritu prerazil dieru v streche domu v Nemecku