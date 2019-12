Video: Ohňostroj v Sydney bol aj napriek pretrvávajúcim požiarom v okolí

Ľudia sledujú silvestrovský ohňostroj počas novoročných osláv v austrálskom Sydney 31. decembra 2019. Foto: TASR/AP Ľudia sledujú silvestrovský ohňostroj počas novoročných osláv v austrálskom Sydney 31. decembra 2019. Foto: TASR/AP

Sydney 31. decembra (TASR) - Veľké davy ľudí sa zhromaždili v utorok pri zálive Port Jackson v austrálskom Sydney, aby videli naživo tradičný ohňostroj pri príležitosti príchodu nového roka. Naplánované predstavenie sa uskutočnilo i napriek výzvam časti verejnosti, aby bolo zrušené na znak solidarity s časťami štátu Nový Južný Wales, ktoré zasiahli ničivé požiare s obeťami na životoch.



Sydneyská starostka Clover Moorová, ktorú citovala tlačová agentúra Reuters, vyjadrila očakávanie, že novoročné oslavy s ohňostrojom tentoraz vylákajú na nábrežia približne milión ľudí a ďalšia miliarda vo svete ich bude sledovať prostredníctvom prenosu. Samotný moment príchodu roka 2020 v Sydney pripadol na 14.00 h SEČ.



Dym z pretrvávajúcich požiarov porastu medzitým zafarbil oblohu nad priľahlými mestami do "krvavo červeného" odtieňa, pripomenul Reuters. V iných častiach Austrálie uviazli na pobrežiach v dôsledku požiarov tisíce ľudí. Evakuovať ich odtiaľ majú aj pomocou armádnych plavidiel.



Na výzvy, aby bol ohňostroj v Sydney zrušený a peniaze boli radšej venované na pomoc regiónom postihnutým požiarmi, Moorová reagovala slovami, že plánovanie ohňostroja sa začalo už pred 15 mesiacmi a väčšina vyčlenených prostriedkov už bola využitá. Upozornila tiež, že toto podujatie podporuje ekonomiku Nového Južného Walesu, ktorého je Sydney hlavným mestom.



Počasie v Sydney bolo pred ohňostrojom pomerne priaznivé, hoci oblohu stále zahaľoval dym z požiarov. Tie sa do utorkového večera rozšírili do západných predmestí Sydney, vzdialených len 30 kilometrov od Prístavného mosta, z ktorého je ohňostroj odpaľovaný.



Najľudnatejší štát Austrálie mimoriadne silno zasiahli lesné požiare, ktoré v krajine od októbra zničili vyše 1000 domov a viac než tri milióny hektárov porastov, čo je oblasť väčšia ako Belgicko. O život prišlo najmenej 12 ľudí.