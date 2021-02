VIDEO: Ondřej Hejma vydal sólový album Dáreček

Český rockový hudobník Ondřej Hejma, líder skupiny Žlutý pes, oslávil minulý týždeň 3. februára 70. narodeniny. Nadelil si k nim Dáreček. Sólový album speváka, skladateľa, textára a spisovateľa vyšiel v piatok 5. februára.





Na novinke, ktorá je výsledkom päťročného úsilia, Hejma ponúka deväť nových nahrávok, ktoré autorsky aj štýlovo pokrývajú celý jeho súčasný svet, inšpirovaný nielen klasickým blues (pieseň Finanční tíseň), ale aj folkom (Slepou uličkou), indie rockom (Evropanka Blanka) a vokálnymi harmóniami kalifornského west coastu (Bytosti).„Vždy som mal slabosť pre pesničkovú tvorbu 60. rokov, kde sa práve všetky tieto žánre spájajú. Hľadal som parťákov, ktorí by to so mnou dali dohromady, a tak vzniklo príležitostné združenie pre klubové koncerty, a nakoniec aj tento album. Čosi ako Traveling Wilburys,“ uviedol spevák pre médiá.Hejma nahral album s Kateřinou Pelíškovou z kapely Gaia Mesiah a mladým pesničkárom Jiřím 'Nick' Trpákom. Všetci traja sa na výsledku podieľali autorsky aj interpretačne. Okrem pôvodných piesní sa na albume objavujú i Desolation Row od Boba Dylana a Angel from Montgomery, ktorú napísal nedávno zosnulý John Prine.„Dylan je klasika, ten dotyk génia ma vždy baví, takže som ani tentoraz neodolal. John Prine bol, naopak, zjavením, vôbec som ho nepoznal a iba nedávno som sa dozvedel, že je to Dylanov najobľúbenejší pesničkár,“ vysvetľuje svoj výber Hejma, ktorý k obom coververziám napísal český text.Zásadným prínosom pre album bola hudobná réžia a aranžmán Jana Ponocného, v ktorého štúdiu sa väčšina songov nahrávala. Mix, mastering a ďalšie tracky potom vznikali v štúdiu v spolupráci Lukáša Martinka a Michala Šindelářa. Prvý singel z albumu, pieseň Evropanka Blanka, vydal Hejma už minulý rok na jeseň a odvtedy sa jej darí v českých rozhlasových hitparádach.