Video: Peter Juhás vo svojej novinke tuší, že stojí za to bojovať o svoje šťastie

“Občas sa môže stať, že si úplne na dne.” Spieva Peter vo svojej novinke, ktorá je inšpirovaná životom. Ako drvivá väčšina jeho skladieb. “Už niekoľko rokov som sa chystal prihlásiť do súťaže KZP, ale nemal som toľko šťastia, aby som stihol termín, dokedy sa dalo prihlásiť. Písaniu pesničiek sa venujem už nejaký ten piatok a minulý rok som si na to dal pozor a našťastie sa mi podarilo prihlásiť včas.” začal svoje rozprávanie hudobník, ktorý sa okrem spevu a songwritingu venuje aj gitare.



“S mojimi šikovnými producentmi z Nitrianskeho štúdia Beyond Music sme si sadli a dali hlavy dokopy. Po pár nápadoch a vyskúšaniu rôznych smerov, som dospel k rozhodnutiu, že pôjdem do tejto súťaže so svojou dušou na tanieri. Pokúsil som sa teda napísať pieseň, ktorá vystihuje moje pocity a moje vnímanie hudby. Takzvaná “Juhásovina” , ako ju nazvali Tom Lobb a Martin Zaujec (producenti).” dodáva Peter, podľa ktorého je táto pieseň o každodennom živote a útrapách, ktoré zažíva každý z nás.



“Myslím, že veľa z nás malo v živote chvíľu, kedy sme sa snažili vykročiť zo svojej komfortnej zóny. Ja osobne som sa chvíľu venoval aj moderným tancom napriek tomu, že som úplné drevo. A často nás od venovania sa tomu čo nás baví odradí okolie a rôzne posmešky. Spoločnosť je krutá keď sa niekto snaží vybočiť z davu.” snaží sa vysvetliť svoje myšlienky Peter. “Umenie ako také je veľmi individuálna vec a preto sa nedá povedať čo je lepšie a čo horšie. Treba sa mu proste venovať, robiť ho srdcom a keď je úprimné, tak si svojich divákov nájde.”

A práve tento postoj sa snažil dať aj do svojho videoklipu, ktorý rozpráva príbeh človeka snažiaceho sa zaujať široké publikum na internete. Nie vždy to ide podľa predstáv a treba sa pripraviť aj na veľa nenávisti, ktorá sa medzi ľuďmi šíri, ale dôležité je nevzdať to.



“Myslím, že pekným príkladom vytrvalosti som práve ja. Obyčajný týpek zo stromu, ktorému na začiatku všetci odporúčali vykašľať sa na to a nájsť si niečo poriadne. Nikdy som to ale nevzdal a odmenou mi je možnosť mať v posledných rokoch stále cez 100 koncertov a napríklad aj krásne umiestnenie na 2. mieste v Košickom Zlatom Poklade, čo je pre mňa obrovská česť.”

Peter minulý rok vydal svoj druhý štúdiový album s názvom “Dobru k Dobrom” , na ktorom pracoval vyše roka s mnohými šikovnými umelcami a rozhodne ani v tomto roku nezaháľa.



“Teším sa na každú jednu dušu, ktorá sa rozhodne prísť na moje koncerty. V pláne je ich naozaj veľa a k tomu mám pripravené rôzne novinky, single a duety o ktorých sa v blízkej budúcnosti dozvedia moji fanúšikovia viac. Dúfam, že moja hudba v ľuďoch zanechá optimistický pocit a že nám všetkým pomôže správať sa k sebe aspoň o trochu lepšie. Nech je nám tu všetkým spolu dobre.” uzatvára svoju úvahu Peter Juhás.