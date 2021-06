Video: Peter Juhás zverejnil video k piesni Neprestávaj. Po jeho boku opäť stála Jana Kirschner

Peter Juhás uzatvára etapu svojho debutového albumu Poctený životom videoklipom k piesni Neprestávaj. Tak, ako aj pri štarte s piesňou Ty ani Nevieš, aj teraz po Petrovom boku stála Jana Kirschner, ktorá mladého speváka vzala pod ochranné krídla. „Táto pieseň je tu so mnou už nejaký ten piatok. Spočiatku to bol rock'n'roll v podaní 16-ročného chlapca, ktorý ešte len objavuje čaro hudby a samotného života,“ hovorí Peter Juhás.

Zaujímavosťou je, že sa skladba pôvodne volala ''Tancuj'' a to z dôvodu, že si Peťo myslí, že formou tanca človek dokáže vyjadriť vášeň, radosť, ale aj rôzne iné emócie. „Vôbec nie je dôležité, ako vám to ide, či máte tie najlepšie pohyby v strednej Európe, ale hlavne ide o to, čo pri tom cítite. A keď je už človek v tom rauši a nebojí sa toho, tak ja len dúfam, nech v tom nikdy nikto NEPRESTÁVA,“ naráža mladý muzikant na nový názov pesničky a od čoho je odvodený. „Energiu do skladby pomohla vniesť práve moja veľká inšpirácia, Jana Kirschner, spoločne s jej dvorným gitaristom Tomášom Fuchsom, ktorý má na svedomí značnú časť produkcie, ruku k dielu priložili aj ďalší chlapci z jej kapely. Janke sa veľmi páčil refrén tejto skladby, ktorý sa časom vyvinul do dnešnej podoby,“ vysvetľuje spevák.

Názov pesničky nie je jediná zmena, ktorá sa v skladbe počas produkcie udiala. „Text sme písali tak, že sme spolu s Jankou volali a upravovali sme ten môj pôvodný. Písal som ho na prvú vec, čo bola po ruke a zhodou okolností ňou bola moja podpis karta,“ spomína a smeje sa muzikant.Text napísaný na vlastnej podpis karte vyvolal rozpaky počas nahrávania spevov v LVGNC štúdiu. „Chalani na mňa pozeral,i že som riadny narcis teda. Ale vysvetlil som, že to bola iba náhoda. Myslím, že spoločne s cimbalom, huslami a Jankinou kapelou vznikla elektrizujúca fúzia, ktorá snáď v ľuďoch budí ich korene. A vášeň. Nezabudájme na ňu,“ odkazuje Peter.

Vo videoklipe spevák predviedol svoje tanečné zručnosti

Videoklip sa natáčal v dedinke pri Brne (Olšany), kde sa točilo aj ''Dědictví'' Bolka Polívku. A čo speváka do susedného Česka zavialo? „Môj známy sa tam vybral žiť život v maringotke, bez tečúcej vody a všetkého toho každodenného pohodlia, na ktoré sme zvyknutí. Je tam ale vo väčšom súžití s prírodou a čo treba, vykoná v lese. To, samozrejme, lahodí mojej umeleckej i dobrodružnej duši a tak sme chceli zvečniť práve už spomínanú vášeň do záberov, ktoré aj ukážu, aký vo svojom vnútri som, aj pohladia oko diváka zarovno s jeho ušami,“vysvetľuje Peter. Vizuál videa spoločne dotvorili s Lacim Dudokom, režisérom aj kameramanom z HotCatproduction. „Mám z tohto klipu veľkú radosť a ďakujem aj skvelej tanečnici, Karolíne Kolovratovej, ktorá do toho šla viac menej bez toho, aby tušila, o čo ide. My sme sa totiž predtým nevideli ani raz, no už z prvého stretnutia som mal pocit, že to dobre dopadne. No a aj to dobre dopadlo. Je to veľmi šikovné a milé dievča. Celkom sme svoj rytmus zladili, čo možno vidieť i pri spoločnom tancovaní,“ dodáva muzikant k téme videoklipu.

Keď sú nadšenie a tvorivosť našliapnuté, nezastavia ju ani ťažké časy

Svoj debutový album Poctený Životom Peter ešte ani nemal možnosť poriadne odprezentovať, a to aj v dôsledku situácie, ktorou sme si posledný rok prechádzali, no už teraz by rád vypustil k ľuďom ďalšie skladby. „Pôvodne bolo v pláne druhé CD, ktoré zase o trošku viac ukáže, aká rozmanitá hudba dokáže byť a ja by som rád ukázal ľuďom, že sa toho nebojím. Hudba je kúzelná vec a ja sa budem snažiť, aby sa mi, či už formou folkových skladieb, alebo hocijakých iných, podarilo dostať k poslucháčom tú vášeň a radosť, ktorú cítim, keď hrám,“ priznáva Peťo svoje plány. Uvidíme teda, či to bude rovno album, alebo EP, ktoré by mohlo uzrieť svetlo sveta už túto jeseň. „Budem sa snažiť ostať v kontakte s ľuďmi aj formou koncertov po celom Slovensku, ale aj Česku, ktoré nám našťastie znova povolili. V auguste, ak všetko pôjde ako má, by som si mal aj zahrať a zaspievať pred Jankou Kirschner v Banskej Štiavnici. Verím teda, že sa uvidíme a spoločne oslávime život. Lebo je úžasný. :),“ dodáva talentovaný pesničkár na záver.