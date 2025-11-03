|
03. novembra 2025
Video: Peter Lipa predstavuje novinku Muž a žena
Pieseň s typickým nadhľadom a hudobnou eleganciou Petra Lipu zachytáva príťažlivosť aj rozdielnosť dvoch svetov, ktoré sa navzájom dopĺňajú.
Spevák, skladateľ a najznámejší slovenský džezmen Peter Lipa prichádza s novou piesňou Muž a žena. Hudbu k piesni zložil na text Ľubomíra Feldeka a výsledkom je hravá, humorná a jemne ironická skladba, ktorá opisuje, čo sa deje medzi mužom a ženou. 24hod.sk informovala PR manažérka Lenka Kajanovic.
Pieseň s typickým nadhľadom a hudobnou eleganciou Petra Lipu zachytáva príťažlivosť aj rozdielnosť dvoch svetov, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Text Ľubomíra Feldeka sa pohráva s obrazmi ruže, slávika či huslí so sláčikom a vtipne pripomína, že aj keď spolužitie nie je vždy jednoduché, práve vo dvojici sa život žije ľahšie.
K novej skladbe vznikol aj vizuálne pôsobivý videoklip. O námet, réžiu a produkciu sa postaral Roman Akáč, ktorý využil nástroje umelej inteligencie Openart a Kling 2.1. Ide tak o druhý videoklip z dielne Romana Akáča, ktorý pripravil pre Petra Lipu. Prednedávnom odpremiéroval video k známemu slovenskému evergreenu Štyri kone v Nola.
Na hudobnej produkcii sa podieľal Martin Gašpar, ktorý nahral aj všetky nástroje. Saxofón do skladby dotvoril Michal Žáček a o finálny zvuk sa postarali v štúdiu Highfive Mastering. Grafický ecover pre Petra Lipu vytvoril jeho najmladší syn.
Tagy: Peter Lipa
