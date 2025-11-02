|
Lenka Filipová zostáva v starostlivosti lekárov
Legendárna česká speváčka a gitaristka Lenka Filipová (71), ktorú v stredu odviezla záchranná služba do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe, zostáva v starostlivosti ...
2.11.2025 (SITA.sk) - Legendárna česká speváčka a gitaristka Lenka Filipová (71), ktorú v stredu odviezla záchranná služba do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe, zostáva v starostlivosti lekárov. Ako informuje web TN.cz, uviedla to na sociálnych sieťach jej dcéra Lenny. „Prekonala vážny úraz a momentálne je v starostlivosti lekárov,“ napísala Lenny.
Denník Blesk uviedol že Filipová spadla vo svojom dome zo schodov. Jej najbližšie koncerty sú odvolané.
Správa o nehode šokovala predovšetkým jej dcéru Lenny, ktorá bola práve mimo Prahy, takže mamičke sa nemohla okamžite ponáhľať na pomoc. Do domu Lenky Filipovej preto išiel partner jej dcéry raper Marpo, ktorý zavolal sanitku.
