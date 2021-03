Video: Premiér vyzval SaS a Za ľudí, aby nevyužívali Sputnik na rozpad vlády

Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú, aby prestali s politikárčením a nevyužívali vakcínu Sputnik V ako zámienku na rozpad vládnej koalície. Povedal to vo vyhlásení, ktoré zaslal médiám.Priznal, že vakcínu nakúpil proti ich vôli, ale je presvedčený o tom, že ako predseda vlády mal "psiu povinnosť urobiť všetko preto, aby sme urobili maximum pre záchranu životov a zdravia ľudí na Slovensku". Bol by podľa svojich slov rád, keby mu s tým Remišová so Sulíkom pomohli. "Prosím vás, odložte politikárčenie bokom a hlavne, prosím, nevyužívajte Sputnik ako zámienku na rozpad našej vlády, po ktorej ľudia túžili," skonštatoval Matovič vo vyhlásení.V koalícii je už dlhší čas napätie, pnutie teraz vyvolal nákup vakcín Sputnik V. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii. Sulík i Remišová boli v stredu u prezidentky Zuzany Čaputovej. Koalícia pokračuje v rokovaniach, spomína sa rekonštrukcia vlády. Sulík odmieta predčasné voľby.