Video: Prestavili DJI Mini 4 Pro - nadupaný malý dron bez kompromisov

DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2) – výkonný a kompaktný dron so zdokonalenými funkciami

Zaobstarajte si kompaktný a výkonný dron Mini 4 Pro od renomovaného výrobcu DJI a vydajte sa do oblakov, odkiaľ zaobstaráte skutočne dych vyrážajúce zábery. 1/1,3-palcový CMOS snímač vám umožní nahrávať video pri 4K/60 fps a urobiť detailné fotografie. O stabilitu videí a snímok sa stará 3-osový inovovaný stabilizátor (gimbal). Ten je teraz prepracovaný tak, že môžete jednoducho a rýchlo prepínať medzi horizontálnym alebo vertikálnym snímaním. Revolučná funkcia ActiveTrack 360° sa postará o nové spôsoby sledovania zvoleného objektu. Pri drone DJI Mini 4 Pro oceníte nielen kvalitné spracovanie, ale aj to, že ide naozaj o mini dron. Váha tohto dômyselného stroja je totiž približne 249 gramov a zmestí sa vám akurát do dlane alebo do vrecka. Vydajte sa s dronom na cesty a zachyťte všetko, čo sa okolo vás deje – unikátne situácie, fantastické výhľady a mnoho ďalšieho. Fantázii sa pri používaní kompaktného dronu DJI Mini 4 Pro medze nekladú. Výdrž dronu DJI Mini 4 Pro atakuje až 34 minút, a to vďaka použitiu inteligentnej letovej batérie. Súčasťou balenia je okrem dronu a diaľkového ovládania DJI RC 2 aj inteligentná letová batéria pre dron, kábel Type-C na Type-C PD, nabíjací kábel, skrutkovač, náhradné diely a ochranný kryt.

RC dron s kamerou DJI Mini 4 Pro s perfektnými zábermi

S dronom DJI Mini 4 Pro môžete popustiť uzdu vašej kreativite vo dne aj v noci. RC dron je totiž bez problémov schopný pracovať v širokej škále svetelných podmienok vďaka použitému 1/1,3-palcovému CMOS snímaču s duálnym natívnym ISO. Tento snímač podporuje aj priamy výstup HDR záberov5. Najvyššie štandardy leteckej fotografie sú dosiahnuté vďaka väčším 2,4 μm pixelom a clone so svetelnosťou f/1,7. S dronom DJI Mini 4 Pro môžete tvoriť HDR videá 4K/60 fps (4K/60fps) a fotografie (48 Mpx RAW6). Zabudovaná kamera podporuje 10-bitový farebný režim D-Log M a 10-bitový HLG. Užite si maximálny vizuálny efekt s HDR 4K/60 fps a videom 4K/100 fps. Aj v 4K rozlíšení môžete zachytiť efektné spomalené zábery pri 100 fps. RC dron s kamerou DJI Mini 4 Pro zvládne zaobstarať kvalitné nočné zábery vďaka algoritmu na redukciu šumu. Vybrať si môžete okamžite z niekoľkých možností snímania:

True Vertical Shooting — umožňuje vertikálne nahrávanie optimalizované pre sociálne siete a prehrávanie v smartfóne

umožňuje vertikálne nahrávanie optimalizované pre sociálne siete a prehrávanie v smartfóne Veľký uhol náklonu – užite si plynulý pohyb kamery s maximálnym uhlom náklonu 60°

užite si plynulý pohyb kamery s maximálnym uhlom náklonu 60° Digitálny zoom —fotografie možno zaobstarať až s dvojnásobným zoomom a videá dokonca až so štvornásobným zoomom

Zdokonalené funkcie pre lepšie a bezpečnejšie lety

Až 34 minút vo vzduchu nie je pre dron problém, pretože výrobca ho vybavil batériou Intelligent Flight Battery. V malom drone Mini 4 Pro je implementovaná funkcia Waypoint, ktorá vám umožní dopredu si naplánovať letové trasy a snímanie. Vďaka tomu môžete uskutočniť ťažké kamerové pohyby na dosiahnutie dych vyrážajúcich záberov. Vytvorené letové trasy si môžete uložiť, aby ste mohli rovnaké manévre zopakovať s úplnou presnosťou neskôr. Túto funkciu využijete napríklad vtedy, ak budete chcieť pomocou dronu DJI Mini 4 Pro vytvoriť časozberné zábery s prechodmi, napríklad zo dňa na noc alebo z ročného obdobia na ročné obdobie. Osobný dron DJI Mini 4 Pro je vybavený novým systémom prenosu videa O4, ktorý poskytuje modelu lepší a stabilnejší prenosový výkon. Maximálny dosah má hodnotu až 20 km pri zachovaní zvýšenej stability. Živý prenos je možný v maximálnej kvalite 1080p/60 fps, čo vám zaistí plynulé sledovanie letu dronu DJI. Let pre vás bude ešte jednoduchší a pohodlnejší vďaka štyrom širokouhlým kamerovým senzorom a dvojicou senzorov spodného kamerového systému. Tie slúžia na detekciu prekážok zo všetkých uhlov. RC dron s kamerou DJI Mini 4 Pro disponuje pokročilým asistenčným systémom APAS, ktorý sa postará o automatické zabrzdenie či vyhýbanie sa prekážkam.

Ovládač DJI RC 2

Ovládanie dronu DJI Mini 4 Pro bude úplná hračka pomocou diaľkového ovládania RC 2. Ten ponúkne 5,5-palcový Full HD displej s maximálnym jasom 700 nitov. Nový systém prenosu videa O4 zaisťuje ešte väčší dosah. DJI RC 2 má pokročilý anténny systém skladajúci sa z dvoch vysielačov a štyroch prijímačov.

Dron na ovládanie DJI Mini 4 Pro ponúkne celý rad inteligentných funkcií

Udržte objekt svojho záujmu neustále stredobodom svojho záberu s novou funkciou ActiveTrack 360°. To, v spolupráci so snímaním prekážok všetkými smermi, vám umožní zachytiť dobre premyslené zábery kdekoľvek a kedykoľvek. Pomocou funkcie QuickShots zvládne dron DJI Mini 4 Pro vytvárať neobyčajne kreatívne pohyby kamerou, medzi ktoré patrí Rocket, Dronie, Circle, Helix, Boomerang a Asteroid. Dron podporuje vertikálne snímanie v 2,7K rozlíšení prostredníctvom oboch kamier, čo prepožičiava záberom vysokú dynamiku. Dron na ovládanie DJI Mini 4 Pro zvládne vytvoriť vertikálne klipy optimalizované priamo pre smartfón. Vaše výtvory tak môžete hneď zdieľať na sociálnych sieťach bez nutnosti ďalších úprav. Funkcia MasterShots prepožičiava dronu možnosť automaticky vykonávať pohyby kamerou, natáčať klipy a tie obohatiť pomocou hudby, efektov a strihov. Osobný dron DJI Mini 4 Pro využíva pokročilý algoritmus redukcie šumu, a tak si dokáže poradiť aj so zábermi so slabým osvetlením alebo v noci.

Sprievodná aplikácia LightCut

Pripojte sa k dronu DJI Mini 4 Pro bezdrôtovo pomocou aplikácie LightCut vo vašom smartfóne a využite nové kreatívne možnosti. Napríklad s funkciou One-Tap Edit nemusíte v priebehu procesu sťahovať všetky zábery, vďaka čomu budete šetriť miesto na úložisku smartfónu. S efektom One-Tap Edit Tilt-Shift aplikácia inteligentne vyberá klipy na základe kompozície a dráhy letu a následne automaticky priraďuje vyhovujúcu šablónu a zvukové efekty. Tým ľahko a rýchlo vytvoríte pôsobivé videá.

So základnou batériou je doba letu 35 minút. Mimochodom, batérie pre Mini 3 Pro a Mini 4 Pro sú kompatibilné. Existujú aj výkonnejšie batérie, kde je doba doletu viac ako 45 minút. V tomto prípade však už prekročíte kritickú hranicu hmotnosti 250 gramov. Ak teda lietať v zahraničí, potom určite s týmto dronom so štandardnou batériou.

Ceny: