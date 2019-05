VIDEO: Prípravy na štadióne O. Nepelu finišujú, Slovan vymenia Rusi

Na snímke šatňa hokejového tímu Ruska počas prehliadky zimného štadióna Ondreja Nepelu pred MS 2019 v hokeji v Bratislave 7. mája 2019. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Organizátori hokejových MS 2019 finišujú s prípravami na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, ktorý bude hostiť zápasy B-skupiny a vyraďovacej fázy. Hala prešla v uplynulých dňoch rôznymi úpravami, aby zodpovedala normám Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).uviedol na utorkovej prehliadke štadióna riaditeľ organizačného výboru MS pre Bratislavu Roman Štamberský.Pripravenosť hlavnej ľadovej plochy preverí testovací zápas, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 9. mája.prezradil Štamberský. Zážitok zo zápasov umocnia divákom svetelné efekty.V šatniach sa už rozkladajú výpravy tímov B-skupiny.povedal Štamberský.Najkomfortnejšiu kabínu Slovana Bratislava dostali Rusi. Komunikácie medzi ruským tímom a organizátormi sa zhostil bývalý slovenský hokejista Miroslav Lažo.uviedol niekdajší útočník Neftechimiku Nižnekamsk či Avtomobilistu Jekaterinburg. Hráči zbornej pricestujú do Bratislavy v stredu 8. mája, vo štvrtok v Deň víťazstva nad fašizmom položia kvety a vence k pamätníku na Slavíne.prezradil Lažo.Zimný štadión Ondreja Nepelu pojme počas šampionátu 9774 ľudí, do predaja ale išlo na každý zápas iba 8156 vstupeniek. Predaných je približne 80 percent z celkového počtu na oba štadióny, duely SR ako i Česka, Ruska, Švédska sú už vypredané. Vstupenky sa dajú kúpiť aj počas MS priamo v hale.uviedla riaditeľka komunikácie MS 2019 Michaela Grendelová. Do hál bude okrem jedla a nápojov zakázané priniesť aj vlajky na železných a drevených tyčiach. Povolené sú iba vlajky na plastových tyčiach s maximálnou dĺžkou 1,5 metra. Vzhľadom na daždivé počasie sa organizátori rozhodli umožniť fanúšikom zobrať so sebou do haly dáždniky. Povolené sú aj zvonce, rapkáče, zakázané sú trúbky či vuvuzely.povedala Grendelová.Súčasťou haly je aj IIHF uniform centre, teda špeciálne miestnosti, v ktorých sa upravujú dresy pre hráčov. Na vyrobené dresy sa našijú menovky a čísla. Pre zástupcov médií je pripravené tlačové centrum, ktoré sa nachádza hneď za východmi z tribúny za bránkou. Na mieste, kde sa nachádzalo press centrum počas MS 2011, je teraz umiestnená VIP zóna. Tlačové stredisko sa otvára v stredu 8. mája a zmestí sa doň 300 novinárov. Z nich 80 je zo Slovenska (píšucich aj fotografov). Na novinárskej tribúne je k dispozícii dokopy 220 miest.dodala Grendelová.