Video: Prvá plávajúca jadrová elektráreň vyplávala z prístavu, ekológovia ju pokladajú za hrozbu

Nahradí inú jadrovú elektráreň

Hrozba pre arktický región?

23.8.2019 (Webnoviny.sk) - Prvá ruská plávajúca elektráreň v piatok vyplávala z prístavu Murmansk a smeruje do svojho cieľa na Ďalekom východe. Stoštyridsať metrov dlhý Akademik Lomonosov sa plaví do prístavu Pevek na Čukotke, ktorý je od Murmanska vzdialený viac ako 4 900 kilometrov. Doraziť by tam mal o tri týždne.Elektráreň, ktorá pozostáva z dvoch 35-megawattových jadrových reaktorov, by mala zásobovať oblasť elektrickou energiou namiesto jadrovej elektrárne Bilibino, ktorú vyraďujú z prevádzky.Ekológovia však Akademik Lomonosov kritizujú a označujú ho za nebezpečný a hrozbu pre tamojší nedotknutý arktický región. Ruská štátna spoločnosť pre atómovú energiu Rosatom však tieto obavy zamietla a trvá na tom, že plávajúca jadrová elektráreň je bezpečná.Riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačev uviedol, že spoločnosť dúfa, že takéto plávajúce reaktory bude predávať aj na zahraničných trhoch. Ruské úrady už v minulosti spomínali ako potenciálnych klientov Indonéziu či Sudán.