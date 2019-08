Dánska premiérka hovorila s prezidentom USA po roztržke okolo Grónska

Mette Frederiksenová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 23. augusta (TASR) - Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa telefonicky rozprávala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý tento týždeň zrušil plánovanú návštevu Dánska po tom, ako označila za absurdné úvahy, že by Spojené štáty odkúpili ostrov Grónsko. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP.Frederiksenovej kancelária vyhlásila, že telefonát s Trumpom sa uskutočnil ešte vo štvrtok večer, podrobnosti o obsahu však odmietla zverejniť. Podľa dánskych médií bol tento rozhovorPredpokladá sa, že išlo o vôbec prvý rozhovor medzi Frederiksenovou a Trumpom, odkedy nová dánska premiérka 27. júna nastúpila do funkcie. Frederiksenová opakovane vyhlásila, že Spojené štáty zostávajú jedným z blízkych spojencov Dánska.Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow uplynulú nedeľu potvrdil medializované informácie, že Trump súkromne diskutoval so svojimi poradcami o myšlienke nákupu Grónska, ktoré je územím Dánska. Samotný Trump následne povedal, že zo strategických dôvodov by mal záujem o takýto obchod, v súčasnosti však nie je pre neho prioritou.Fredriksenová takisto v nedeľu počas návštevy Grónska pre noviny Sermitsiaq uviedla, že tento najväčší ostrov sveta nie je na predaj a že spomínané úvahy považuje za absurdné. Trump na to reagoval slovami, že plánované stretnutie s dánskou premiérkou na základe jej poznámok. Frederiksenová to prijala s, Trump jej však odkázal, že sa zachovalaDánsky kráľovský palác vydal pôvodne vyhlásenie s informáciou, že kráľovná Margaréta II. pozvala Trumpa na štátnu návštevu plánovanú na 2. - 3. septembra. Trump mal Dánsko navštíviť v rámci rozsiahlejšej zahraničnej cesty, ktorej začiatok je naplánovaný na koniec augusta. Očakáva sa, že prezident zavíta aspoň do Poľska, kde si má pripomenúť 80. výročie začiatku druhej svetovej vojny.