Video: Real nadelil Plzni „päťku“, ManCity deklasoval Šachtar a v Lige majstrov aj triumf Bayernu

Liga majstrov- skupinová fáza - 4. kolo



výsledky stredajších zápasov



E-skupina

Benfica Lisabon (Portug.) - Ajax Amsterdam (Hol.) 1:1 (1:0)



Zostavy:

Bayern Mníchov (Nem.) - AEK Atény (Gréc.) 2:0 (1:0)



Zostavy:

Tabuľka E-skupiny

F-skupina

Manchester City (Angl.) - Šachtar Doneck (Ukr.) 6:0 (2:0)



Zostavy:

Olympique Lyon (Fr.) - TSG 1899 Hoffenheim (Nem.) 2:2 (2:0)



Zostavy:

Tabuľka F-skupiny

G-skupina

CSKA Moskva (Rus.) - AS Rím (Tal.) 1:2 (0:1)

Zostavy:

Viktoria Plzeň (ČR) - Real Madrid (Šp.) 0:5 (0:4)



Zostavy:

Tabuľka G-skupiny

H-skupina

FC Valencia (Šp.) - Young Boys Bern (Švaj.) 3:1 (2:1)

Zostavy:

Juventus Turín (Tal.) - Manchester United (Angl.) 1:2 (0:0)



Zostavy:

Tabuľka H-skupiny

BRATISLAVA 7. novembra (WebNoviny.sk) - Futbaloví fanúšikovia z Manchestru si v stredu prišli na svoje. Ich mužstvá uspeli v zápasoch 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019. Kým hráči City potvrdili líderskú pozíciu v F-skupine, keď poslali domov so šesťgólovým debaklom ukrajinský Šachtar Doneck, futbalisti United predviedli v Turíne dokonalý obrat v šlágri nielen H-skupiny.Domáci Juventus viedol zásluhou skvelého voleja Cristiana Ronalda, ale hostia odpovedali dvoma presnými zásahmi v záverečnej päťminútovke. Najskôr z priameho kopu nechytateľne skóroval ľavačkou Mata a potom si po ďalšej štandardnej situácii dal obranca Juventusu Alex Sandro vlastný gól. Boli to prvé dva góly v sieti "starej dámy" v aktuálnom ročníku LM.Mníchovský Bayern si podľa očakávania poradil s AEK Atény (2:0), keď dvakrát skóroval kanonier Robert Lewandovski. V tesnom závese za Bavormi sú v "éčku" hráči Ajaxu Amsterdam, ktorí uhrali cennú remíze na pôde Benficy Lisabon (1:1).V F-skupine sa tímy Olympique Lyon a Hoffenheimu opäť rozišli zmierlivo, tentoraz 2:2, pričom francúzsky klub premárnil vedenie 2:0. Bundesligista hral takmer celý druhý polčas v početnom oslabení, ale v nadstavenom čase mu aspoň bod zaistil český reprezentant Pavel Kadeřábek.V G-skupine si Viktoria Plzeň v základnej zostave so Slovákmi Hrošovským a Procházkom dokázala vypracovať proti Realu Madrid aj nejaké šance, ale do siete triafali len hráči španielskeho veľkoklubu, ktorí uštedrili českému zástupcovi prehru 0:5. Bok po boku sa s Realom drží, ktorý dokázal vyhrať na ihrisku CSKA Moskva (2:1). Dianie v H-skupine okrem triumfu Manchestru United zamotalo aj víťazstvo FC Valencia nad Young Boys Bern (3:1).29. Jonas - 61. Tadič,Gianluca Rocchi (Tal.)Vlachodimos - A. Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo - G. Fernandes (75. Pizzi), Fejsa, Gabriel - Salvio (48. Rafa Silva), Jonas (55. Seferovič), CerviOnana - Mazroui, De Ligt, Daley Blind, Tagliafico - F. de Jong (86. Wöber), Schöne, Van de Beek - Neres (74. Neres), Tadič, Ziyech31. a 71. Lewandovski (prvý z pok. kopu),Matej Jug (Slovin.)Neuer - Kimmich, J. Boateng, Hummels, Alaba - T. Müller, Javi Martínez, Goretzka - Gnabry (87. R. Sanches), Lewandowski (90.+ Wagner), Ribéry (84. Rafinha)Barkas - Bakakis, Lambropoulos, Čigrinskij, Čošič, Hult - Galanopoulos (78. Galo), Simoes, Alef (67. Morán) - Mantalos (80. Boye), Ponce1. Bayern Mníchov 4 3 1 0 7:1 102. Ajax Amsterdam 4 2 2 0 6:2 83. Benfica Lisabon 4 1 1 2 4:6 44. AEK Atény 4 0 0 4 2:10 013. David Silva, 25. a 71. a 90.+ Gabriel Jesus (prvé dva z pok. kopu), 49. Sterling, 84. Mahrez,Viktor Kassai (Maď.)Ederson - K. Walker (61. Danilo), Stones, Laporte, Zinčenko - Bernardo Silva, Fernandinho (76. Delph), David Silva (73. Gündogan) - Sterling, Gabriel Jesus, MahrezPiatov - Matvijenko, Krivcov, Rakickij, Ismaily - Stepanenko, Maycon (77. Alan Patrick) - Taison (77. Wellington), Kovalenko, Bolbat - Moraes (63. Kayode)20. Fekir, 28. Ndombele - 65. Kramarič, 90.+ Kadeřábek, ČK: 51. Nuhu (Hoffenheim) po druhej ŽK,Danny Makkelie (Hol.)A. Lopes - Rafael, Marcelo, Morel, Denayer, F. Mendy - Ndombele (88. Cheikh), Tousart, Aouar - Depay (87. B. Traoré), Fekir (73. M. Dembélé)O. Baumann - Nuhu, Vogt, Bičakčič - Kadeřábek, Grillitsch (57. Nelson), Demirbay (79. Nordveit), Schulz - Belfodil (67. Á. Szalai), Joelinton, Kramarič1. Manchester City 4 3 0 1 12:3 92. Lyon 4 1 3 0 9:8 63. Hoffenheim 4 0 3 1 8:9 34. Šachtar Doneck4 0 2 2 4:13 251. A. Sigurdsson - 4. Manolas, 59. Pellegrini,56. Magnusson (CSKA),Cüneyt Cakir (Tur.)Akinfejev - Mario Fernandes (12. Šenikov), Becao, Magnusson, Nababkin - Achmetov (76. Chosonov), Bijol, Obľakov - Vlašič, A. Sigurdsson (64. Černov) - ČalovR. Olsen - Santon, Manolas, Fazio, A. Kolarov - N'Zonzi, Cristante - Florenzi (88. J. Jesus), Lorenzo Pellegrini (82. Zaniolo), J. Kluviert (70. Cengiz Ünder) - Džeko21. a 37. Benzema, 23. Casemiro, 40. Bale, 67. Kroos,Deniz Aytekin (Nem.)A. Hruška - Řezník, Hejda, R. Hubník, Limberský - Hrošovský, R. Procházka - Havel (38. Petržela), Čermák (61. Hořava), J. Kopic - Chorý (80. Řezníček)Courtois - Odrioziola, Sergio Ramos (59. J. Sanchéz), Nacho, Regulión - Kroos (73. Isco), Casemiro, Ceballos - L. Vázquez, Benzema (62. Vinícius Júnior), Bale1. Real Madrid 4 3 0 1 10:2 92. AS Rím 4 3 0 1 10:4 93. CSKA Moskva 4 1 1 2 4:7 44. Plzeň 4 0 1 3 3:14 114. a 42. S. Mina, 56. Soler - 37. Assalé,77. Sanogo (Bern),István Kovács (Rum.)Neto - Wass, Garay, P. Gabriel, Gaya - Soler, Coquelin, Kondogbia (87. Vezo), Guedes (75. Ferran Torres) - Rodrigo, S. Mina (68. Gameiro)Ballmoos - Mbabu, Lauper, Von Bergen, Benito - Fassnacht (61. Nsame), Sow, Sanogo Junior, Ngamaleu (46. Sulejmani) - Hoarau, Assalé (75. Aebisher)65. C. Ronaldo - 86. Mata, 90.+ Alex Sandro (vlastný),Ovidiu Hategan (Rum.)De Gea - A. Young, Lindelöf, Smalling, Shaw - A. Herrera (79. Mata), N. Matič, Pogba - Lingard (70. Rashford), A. Sanchéz (79. Fellaini), MartialSzczesny - De Sciglio (83. Barzagli), Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - S. Khedira (61. Matuidi), Pjanič, Bentancur - Cuadrado, Dybala, C. Ronaldo1. Juventus 4 3 0 1 7:2 92. Manchester United 4 2 1 1 5:2 73. Valencia 4 1 2 1 4:4 54. Young Boys 4 0 1 3 2:10 1