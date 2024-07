Video: Róbert Burian a Barbora Piešová predstavujú novinku, ktorou chcú i búrať mýty

Špičkový hudobník, ktorý sa v šoubiznise pohybuje bezmála dve desaťročia, opäť prekvapuje ďalšou zo svojich výnimočných spoluprác. Tentoraz spojil sily s Barborou Piešovou a v týchto dňoch dvojica umelcov predstavuje spoločnú novinku Bezpečne doletieť.

Speváčku Barboru Piešovú (24) netreba verejnosti taktiež predstavovať. V roku 2020 hviezdila v speváckej súťaži, ktorú vďaka svojej výraznej muzikálnosti a charizme napokon i vyhrala. Barbora, ktorá má za sebou nespočetne hudobných úspechov a vyniká i hrou na gitare, patrí k ojedinelým zjavom na hudobnej scéne. A to predovšetkým pre schopnosť preraziť aj vďaka tomu, že v skutočnosti nikdy netúžila zaujať masy. Je skrátka iná. Neriadi sa žiadnymi pravidlami, spieva nanajvýš pocitovo a na mnohých ľudí pôsobí, vzhľadom na výnimočný talent, akým disponuje, až príliš skromne. Tvorí tak, ako cíti a pre jej uveriteľnosť ju fanúšikovia milujú aj ďaleko za hranicami Slovenska. Z času na čas sa ale ani ona nebráni vystúpiť z komfortnej zóny a ohromiť nevšednými spojeniami s hudobníkmi, ktorí jej nápadom dodajú ten správny rozmer. Presne to sa stalo i prednedávnom.

Moment, keď našla tú správnu hudbu

„Túto skladbu som mala napísanú dlhšie a zhruba tri roky som nosila v hlave frázu „Bezpečne doletieť“. Stále mi k nej však chýbala tá správna hudba a to až do momentu, kým mi Robo poslal svoj nápad a dokonalé zhudobnenie mojich myšlienok,“ prezrádza Barbora Piešová na margo spolupráce s Róbertom Burianom. Ich spoločné stretnutie v štúdiu na seba nenechalo dlho čakať a spojenie slov, ktoré jej roky rezonovalo v mysli, sa razom premietlo do skladby, ktorá má potenciál stať sa veľkým hitom. Jej ústredná idea – užívať si každý kúsok života, no spôsobom, aby to bolo bezpečné pre vás - ako jeho hlavných aktérov, ale zároveň i vaše okolie, sa predsa dotýka každého z nás.

Nech úsmev nezmizne z tváre

Obaja hudobníci veria, že ich novinka vyčarí ľuďom úsmev na tvári, ktorý od začiatku sprevádza nielen ich zoznámenie a priateľstvo, ale aktuálne i novinku Bezpečne doletieť. „Veľmi si vážim každého umelca, ktorý sa rozhodne pre spoluprácu so mnou, pretože ak sa niečo začína s úsmevom a pridá sa niekto, kto prichádza rovnako s úsmevom, inak ako úsmevom to skončiť nemôže,“ hovorí Róbert Burian, ktorý eviduje Barboru ako excelentnú hudobníčku už dlhší čas. „Osobne sme sa spoznali až na odovzdávaní cien SOZA za rok 2023 a vtedy som jej navrhol, aby sme spolu niečo vytvorili. Sadol som si do štúdia a poslal jej demo. Barbora bola nadšená, čím sa pozitívna energia pre túto skladbu (z)násobila,“ netají obľúbený producent a jedným dychom dodáva, že bude rád, ak rovnaké nadšenie skladba vzbudí aj u poslucháčov.

Koniec predsudkom?

Vo videoklipe k novinke Bezpečne doletieť si jednu z kľúčových úloh „zahrala“ stafordka Zara, čo Barbora Piešová ako oddaná psičkárka odôvodňuje týmito slovami: „Chceli sme ukázať toto bojové plemeno inou optikou a upriamiť pozornosť ľudí na fakt, že sa ich netreba báť. Aj tieto psíky sú úžasné stvorenia. Nesnažíme sme sa nikoho presviedčať o ich vernosti a dobrote, iba trošku vzdorovať mýtom, ktoré sa vzťahujú práve na bojové plemená. Častokrát neoprávnene.“

V roli kamaráta sa objavil Jakub Pucher. Ten svojím autentickým vcítením sa do stvárnenej postavy najlepšieho kamaráta, ktorý ide do všetkých bláznovstiev spoločne, dodal videoklipu ten správny vibe. Scenár a pomocnú produkciu mala na starosť Janka Duchoňová a o vizuálnu podobu piesne, dokonale korešpondujúcu s jej hlavným motívom, sa ako kameraman postaral Viliam Dráb. Vokály boli nahrávané u hudobníka a kamaráta dvojice Zoliho Totha z Randal Group Productions.

Barbora Piešová x Robert Burian - Bezpečne doletieť: