Video: Speváčka Barbora Piešová predstavuje novinku Stačí iba veriť

Speváčka Barbora Piešová prichádza s novou piesňou Stačí iba veriť. Po romantickej balade plnej lásky s názvom Snáď ponúka svojim priaznivcom rytmickú skladbu, ktorá sa nesie v duchu 80. rokov.





Predposledná víťazka SuperStar sa pri tvorbe novej piesne spojila s členmi skupiny No Name. Na hudobnej novinke spolupracovali Zoltán Šallai, Ivan Timko a Pavol Jakab."Barbora má silný potenciál a nesmierne univerzálny hlas použiteľný vo vysokých aj nízkych polohách. Vedeli sme, že je ten správny interpret pre túto skladbu, ktorá sa nesie v duchu 80./90. rokov," vysvetľuje spoluprácu Šallai. Autorom textu je jeho kolega Ivan Timko, bubeník a textár kapely No Name. "Po 26 rokoch spolupráce som veril, že napíše príbeh, ktorý bude perfektne korešpondovať s hudbou. Veľká vďaka patrí aj nášmu basgitaristovi Palimu Jakabovi," poznamenal Šallai. "Bolo veľmi príjemné a zaujímavé písať text pre ženu. Rád som sa vžil do úlohy ženy, ktorá sa musí vyrovnať s problémami vo vzťahu, a myslím, že to v tej piesni zvládla bravúrne," dodal Timko.Pieseň sprevádza tanečné video, ktoré sa začína záberom na veľkú diskoguľu. Barbora v ňom ukázala aj svoje tanečné schopnosti. Speváčka v týchto dňoch dokončuje svoj druhý album, ktorý by sa mal objaviť na hudobnom trhu koncom júna.