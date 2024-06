Video: Robo Opatovský prichádza s novinkou Nie som ideálny chlap

Robo Opatovský (52) púta od začiatku tohto roka pozornosť hneď niekoľkými novinkami. Po viac než roku príprav vydal v marci album Nie som ideálny chlap, s postupne predstavovanými skladbami z neho žne jeden úspech za druhým, jeho nový projekt Babské jazdy predčil všetky očakávania a kým sa naplno vrhne do letného koncertovania, stíha vypustiť do sveta ďalší singel. A ten má, podľa spevákových vlastných slov, hneď niekoľko jedinečností.

„Moji fanúšikovia už dobre poznajú pesničky z nového albumu a preto, keď som dal na mojich sociálnych sieťach otázku, či by chceli videoklip k skladbe Nie som ideálny chlap, okamžite prišla zhoda,“ hovorí hudobník, ktorý je po rokoch na scéne slovenskou hudobnou stálicou. Táto skladba sa pritom od predchádzajúcich hitov Muž a žena, Po čom ženy túžia, Ruku na srdce či ostatnom singli Šťastná značne líši. „Je veľmi energická, rytmická a tancujú na ňu i chlapi,“ usmieva sa Robo Opatovský a dodáva: „Pamätám si, keď som koncom minulého roka pozval k nám domov na návštevu rodinu aj priateľov a presne túto pesničku som v obývačke poriadne vypeckoval. Po pár minútach sme na ňu tancovali všetci.“

Spevák sa o potenciáli novinky Nie som ideálny chlap presvedčil aj počas nedávnych koncertov. A niet divu. Robov osvedčený textár Michal Mifkovič napísal chytľavý text na Robovu hudbu a gitarista Roman Mečiar pridal niekoľko gitarových „riffov“ ktoré k poriadnej, nielen letnej gitarovej hitovke jednoznačne patria. Opatovský vraví, že základ jeho pesničiek tvorí odjakživa gitara a spev. Keď táto symbióza zafunguje, v spojení s výborným aranžmánom to inak ako vydareným hitom ani skončiť nemôže. „Randy Gnepa je vynikajúci producent, ktorý dodal tejto novinke tú správnu šťavu a úprimne sa teším zo záujmu, ktorú som ňou spustil. U nás mužov nevynímajúc,“ teší sa umelec, v prípade ktorého sú jedným zo základných poznávacích znamení dobrá nálada, optimizmus, úmysel baviť ľudí a odbremeniť ich od každodenných starostí a samozrejme milovaná gitara. Novinka Nie som ideálny chlap má podľa niektorých ľudí dokonca rock´n´rollový nádych v spojení s moderným zvukom a neodškriepiteľným plusom je tiež fakt, že sa v nej nájde nejeden zástupca mužského pohlavia.

Prvá herecká skúsenosť

Okrem toho, že táto pieseň je podľa Roba Opatovského tou najtanečnejšou, akú kedy vydal, dominantné postavenie v jeho bohatom repertoári má i samotný videoklip: „Zastrešil ho divadelný a filmový režisér Valo a musím povedať, že po tom, ako mi predostrel svoje vízie, ostal som na okamih v šoku.“ Režisér ho totiž obsadil nielen hlavnej úlohy, ale v deji mu pridelil aj jednu akčnú scénu. „Pripadal som si ako Belmondo, ktorý nebezpečné kúsky točil bez kaskadéra a ja som sa pri jednej scéne ocitol v totožnej pozícii,“ priznáva spevák, ktorý si miestami položil otázku, či sa režisér nezbláznil.

Tak ako je to s tými chlapmi?

„Videoklip sme nakrúcali dva dni, čo bola pre mňa absolútna novinka. Touto cestou ďakujem aj herečke Miške Noskovičovej, ktorá v prípravnej fázy videoklipu dostala nápad, že je zbytočné zháňať k nej herca, keď toho nedokonalého chlapa môžem vierohodne zahrať ja,“ prezrádza spevák a pridáva i ďalšie detaily: „Až jednotlivé scény, v ktorých nechýbali rozhádzané ponožky po celom byte, chlapík v bare na párty, zatiaľ čo ho manželka čaká doma pri sviečkach a dobrej večeri, ma utvrdili v tom, že to so mnou nie je až také zlé, hoci vôbec netvrdím, že som ideálny,“ smeje sa Robo Opatovský. Natáčacie dni tak boli aj istou sondou do mužskej duše a zlozvykov, ktoré sa v konečnom dôsledku postarali o nezabudnuteľné zážitky a smiech všetkých, ktorí sa na jeho vzniku podieľali.

Pokračuje v pracovnom nasadení

Aj nadchádzajúce leto sa bude pre obľúbeného speváka Roba Opatovského niesť v znamení koncertov. Okrem celej škály mestských či kultúrnych podujatí, kde vystúpi so svojou kapelou, organizuje i vlastné koncerty a pracuje taktiež v prípravách tých vianočných. V rámci nich vystúpi aj s nemenej populárnou kapelou Fragile. Už teraz však premýšľa aj nad pokračovaním projektu Babské jazdy, ktorý sa stretol s nanajvýš pozitívnymi ohlasmi. Avizuje ich pokračovanie, no s iným názvom a inou cieľovou skupinou. Nechajme sa prekvapiť, pretože ako Robo Opatovský uisťuje: „Každý nový formát si vyžaduje potrebný čas a predovšetkým kvalitnú prácu, pretože všetko, čomu sa venujem, pripravujem precízne, so všetkou vážnosťou.“

Robo Opatovský – Nie som ideálny chlap: