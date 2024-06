Vyhliadka na banskoštiavnickej kalvárii je plná noviniek, primátorka verí, že to priláka nových návštevníkov (foto)

Vyhliadková veža

3.6.2024 (SITA.sk) - Približne po roku sa pokročilo s prácami a banskoštiavnická Kalvária má dnes ďalšie novinky. Ako informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová , vyhliadka vo veži horného kostola sprostredkuje návštevníkom ešte kvalitnejší zážitok vďaka ďalekohľadu a panoramatickým expozičným tabuliam.Kalvária má okrem cirkevnej histórie aj históriu spojenú s vojenskými operáciami v tomto priestore. Z prvej a druhej svetovej vojny sa zachovalo množstvo dokumentačného materiálu, hmotných artefaktov a fotografií o tom, ako zasiahli boje v regióne do života Kalvárie. Mnohé z týchto informácií sa návštevníci dočítajú na nových informačných tabuliach.Veža sa dá navštíviť v otváracích hodinách kalvárskeho Infocentra, kde sa dajú vyzdvihnúť kľúče za symbolický poplatok. „Je to jedinečná príležitosť navštíviť sakrálnu stavbu s možnosťou panoramatického výhľadu na okolie. Kalvárie zväčša takúto ponuku nemajú a len máloktoré kostoly majú sprístupnené veže. Nová vyhliadka sa teší veľkej obľube, za uplynulý rok eviduje Infocentrum Kalvária viac ako 800 záujemcov o zapožičanie kľúča. Pevne veríme, že novinky II. etapy návštevníkom ponúknu ešte kvalitnejší zážitok a splnia aj akúsi edukačnú funkciu o okolí a histórií tohto vzácneho miesta,“ uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica Aurélia Bachoríková.„Verím, že aj táto novinka priláka do nášho mesta návštevníkov, ktorí sa budú zaujímať aj o hlbšiu podstatu toho, prečo je Banská Štiavnica výnimočná – o jej kultúrne, duchovné a stavebno-technické dedičstvo,“ dodala primátorka mesta a predsedníčka predstavenstva OOCR Región Banská Štiavnica Nadežda Babiaková Sprístupnenie vyhliadky v hornej veži banskoštiavnickej Kalvárie bolo prvou etapou pripravovaného širšieho projektu obnovy Horného kostola, ktorá bola ukončená v máji minulého roka. V rámci tejto etapy sa zapracovali bezpečnostné opatrenia na výstup do veže, nainštalovalo sa osvetlenie a zaviedol sa kamerový systém, na prízemí bolo zriadené lapidárium.Kostolná veža na Hornom kostole patrí medzi najvyššie body v regióne a keďže je položená vyššie, ako sú koruny stromov, poskytuje unikátny výhľad. Horný kostol na Kalvárii má samostatný vstup do Severnej veže.Veža má tri podlažia a z okien je panoramatický výhľad na okolie od Svätého Antona, cez Sitno, Banskú Štiavnicu, Banskú Belú. Pri dobrej viditeľnosti vidno aj Nízke Tatry a dokonca aj Gerlach.