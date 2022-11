VIDEO: Roma Spirit 2022 pozná svojich laureátov

Ocenenie Roma Spirit 2022 spoznalo v sobotu večer svojich laureátov. Vyhlásili ich v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.





V kategórii Mimovládna organizácia ocenenie získalo občianske združenie Cesta von, v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ spoločnosť Tesco Stores SR. V kategórii Obec a mesto uspela obec Varhaňovce. V kategórii Médiá si sošku prevzal Roman Čonka. V kategórii Osobnosť získal ocenenie Marián Bubenčík a v kategórii Kultúra František Balog. V kategórii Čin roka, ktorá je udeľovaná za výnimočný čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivca alebo komunity si ocenenie odniesla Poradňa pre občianske a ľudské práva."Do 14. ročníka Roma Spirit nám prišlo 138 prihlášok, ktoré potom dostal na stôl prípravný výbor a ten vybral 21 finalistov. Každým rokom zisťujeme, že kvalita prihlášok je naozaj významná," uviedla pre TASR riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Magdaléna Rothová.Ocenení sú podľa jej slov inšpiráciou pre ostatných. "Je to široký diapazón zaujímavých ľudí, aktivít a skutkov, že každý človek si v tom naozaj vie nájsť niečo, čo ho môže inšpirovať a posunúť," skonštatovala Rothová.

"Je to v prvom rade pocta a zaväzujúce. Moja pracovná pozícia je trochu špecifická. Oficiálne sa to nazýva referent pre styk s rómskou komunitou, ale všetci ma volajú vajda. Venujem sa rómskej komunite, snažím sa hľadať riešenia a predkladať ich primátorovi mesta alebo zastupiteľstvu," povedal ocenený Marián Bubenčík, ktorý pracuje na Mestskom úrade v Dobšinej.



František Balog pôsobí v Štátnom divadle v Košiciach a ocenenie získal za spracovanie autobiografickej monodrámy Róm z perinky – Enter Majority, v ktorej ako protagonista preukázal svoje scenáristické a hudobné nadanie v mainstreamovom priestore.







"Je to pre mňa veľmi milé prekvapenie a samozrejme aj motivácia pokračovať v tom ďalej. Som nesmierne rád, že si to niekto všimol. Pracujem s mladými rómskymi talentami, možno aj ich to bude motivovať k tomu, aby aj oni raz niekedy boli ocenení," povedal Balog.



Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením príbehov a aktivít prinášajúcich riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá spoločnosť. Oceňuje a širokej verejnosti približuje aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.