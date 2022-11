Dua Lipa získala albánske občianstvo

Albánsky prezident Bajram Begaj udelil v nedeľu britskej popovej speváčke Due Lipe albánske občianstvo za to, že svojou hudbou prispieva k šíreniu medzinárodnej slávy Albáncov, informuje denník The Guardian.





Dua Lipa sa narodila v Londýne albánskym rodičom, ktorí sa do Británie prisťahovali z Kosova.Begaj vyhlásil, že 27-ročná speváčka získala svoje druhé občianstvo v predvečer pondelkového 110. výročia nezávislosti Albánska od niekdajšej Osmanskej ríše. Prezident dodal, že to považuje za česť, pretože Lipa preslávila Albáncov po celom svete."Už budem Albánkou aj v dokladoch," povedala Lipa predtým, ako na radnici v albánskom hlavnom meste Tirana zložila čestný sľub a prijala albánske občianstvo."Mám neopísateľnú radosť z takéhoto prijatia a lásky," povedala Lipa. Následne jej zhotovili úradnú fotografiu, odobrali odtlačky prstov a umelkyňa podpísala žiadosť o vydanie albánskeho občianskeho preukazu a cestovného pasu.Lipu, ktorá začala spievať ako päťročná, hudobne ovplyvnil jej otec, bývalý spevák a gitarista rockovej skupiny. Keď mala 14 rokov, začala zverejňovať svoje piesne na webovej platforme YouTube. Jej prvý štúdiový album vyšiel v roku 2017.Spolu so svojím otcom založila v roku 2016 nadáciu Sunny Hill Foundation, ktorá každoročne organizuje koncerty v Kosove na pomoc ľuďom vo finančných ťažkostiach. Dua Lipa je držiteľkou troch cien Grammy a množstva ďalších ocenení.Speváčka v pondelok ukončí svoje svetové turné koncertom na Skanderbegovom námestí v Tirane, kde si spolu s fanúšikmi zároveň pripomenie Deň nezávislosti Albánska.