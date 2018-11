Video: S. Martausová prichádza s novinkou Čaro obyčajných vecí

Na fotke Sima Martausová Foto: Archív Simy Martausovej Na fotke Sima Martausová Foto: Archív Simy Martausovej

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) – Speváčka a skladateľka Sima Martausová prichádza s novinkou v podobe skladby Čaro obyčajných vecí. Je o ľuďoch, ktorí ju ovplyvnili a ktorí majú pre ňu mimoriadne čaro. K pesničke už nakrútila aj videoklip."Táto skladba vznikla po tom, čo som si pár dní v hlave akoby premietala videoklip, v ktorom som si pripomínala niektorých ľudí, ktorých som v živote stretla a zanechali vo mne istú stopu. Je teda o obyčajných ľuďoch, ktorí majú pre mňa neobyčajné čaro. Je o bežných krásnych veciach a momentoch. Práve tie sú totiž pre mňa tie najkrajšie," uviedla pre médiá Martausová."Čo je pre mňa ešte zaujímavé pri tejto piesni, je to, že počas celej skladby znie aj saxofón, na ktorý hrá saxofonista, môj kamarát Michal Žáček. Preto tú pieseň vnímam trošku aj ako taký duet mňa a jeho," dodáva speváčka.K novinke už nakrútila aj videoklip. "Do klipu som oslovila priamo tých ľudí, o ktorých som tú pieseň zložila. Už keď som ju skladala, tak som mala predstavu, že by sa mi páčilo, keby boli vo videoklipe reálni ľudia, o ktorých tá pieseň je. Podarilo sa mi prehovoriť skoro všetkých, akurát možno len jedna výnimka tam je, keď sme oslovili náhradníka," doplnila Martausová.Pod názvom Čaro obyčajných vecí odohrá speváčka trojicu vianočných koncertov, prvý 3. decembra v Bratislave, 10. decembra v Košiciach a 18. decembra v Žiline.