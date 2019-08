Video: Sedemročný chlapec poriadne prekvapil lekárov, v ústach mal o 526 zubov naviac

2.8.2019 - Sedemročný indický chlapec, ktorý z času na čas trpel bolesťou zubov, prekvapil lekárov, keď mu v ústach našli o 526 zubov naviac.Stovky zubov sa nachádzali vo vačku v molárovej oblasti jeho dolnej čeľuste. Stomatológovia zo Saveetha Dental College and Hospital v meste Chennai mu ich vybrali pri chirurgickom zákroku.

Chlapec mal príležitostnú bolesť

"Zuby mali rôznu veľkosť, od 0,1 milimetra až po 3 milimetre. Mali malú korunku, sklovinu aj malý koreň," cituje denník The Guardian vedúcu oddelenia orálnej a maxilofaciálnej patológie v spomínanej nemocnici Pratibhu Ramani. Na to, aby váčik odstránili, podľa nej museli navŕtať sánku a vytvoriť tak priestor na jeho vytiahnutie. "Čím viac váčik zachádzal do tkaniva, tým viac sa veľkosť zubov zmenšovala," dodala.Chlapcovi diagnostikovali odontóm - nezhubný nádor, v ktorého prípade ďasno vytvára nadmerné množstvo zubov. Či na jeho vznik mala vplyv genetika alebo iné faktory, nie je známe, vysvetlila Ramani. Malý pacient však napriek takému veľkému množstvu zubov v ústach netrpel veľkými bolesťami. "Jediné, čo ho trápilo, že mu zub na tejto strane nerástol. Mal príležitostnú bolesť a tiež mierny opuch, ktorý sa zväčšoval," uviedla.

Operácia trvala dve hodiny

Operácia trvala zhruba dve hodiny, no samotná analýza zubov trvala odborníkom až 10 dní. Lekári ich plánujú podrobiť ďalšiemu výskumu a vykonať na nich genetické testy. Chlapcovi zostalo po zákroku už len 21 zubov. Po troch dňoch ho prepustili z nemocnice a ako uvádza The Guardian, má sa dobre.Odontóm je veľmi zriedkavý. V roku 2014 lekári v Bombaji vytrhli 17-ročnému chlapcovi s týmto nezhubným nádorom 232 zubov. Operovali ho sedem hodín.