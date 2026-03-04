|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 4.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kazimír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. marca 2026
Video: Shakira odspievala v Mexiku bezplatný koncert pre 400.000 ľudí
Koncert bol prvým veľkým zhromaždením ľudí v krajine od nepokojov, ktoré pred týždňom vyvolalo zabitie mocného drogového baróna armádou. Podujatie prebehlo bez incidentov.
Zdieľať
Kolumbijská popová speváčka Shakira odspievala v nedeľu večer bezplatný koncert pre 400.000 divákov na námestí Zócalo v mexickej metropole Mexiko. Ide o rekordný počet pre toto miesto, informuje tlačová agentúra DPA.
„Je to ako sen. Je veľmi poetické vidieť toto miesto zaplnené ľuďmi,“ vyhlásila Shakira (49) počas vystúpenia na najväčšom námestí mexickej metropoly obklopenom osvetlenou katedrálou a Národným palácom. Bolo to už jej druhé vystúpenie na Zócalo (oficiálne Námestie ústavy). Mnohí ľudia prišli už niekoľko hodín pred začiatkom koncertu, aby si zabezpečili dobrý výhľad.
Koncert bol prvým veľkým zhromaždením ľudí v krajine od nepokojov, ktoré pred týždňom vyvolalo zabitie mocného drogového baróna armádou. Podujatie prebehlo bez incidentov.
Zócalo, jedno z najväčších námestí na svete, má rozlohu približne ôsmich futbalových ihrísk. Často sa tu konajú bezplatné koncerty známych umelcov. Vystúpili tu už Justin Bieber, Rosalía či argentínska hudobná skupina Los Fabulosos Cadillacs, ktorá na svoje vystúpenie prilákala zhruba 300.000 fanúšikov.
„Naše srdcia stále bijú rýchlejšie z toho, čo sme zažili včera večer!“ napísala na sociálnej sieti X starostka Mexika Clara Brugadová. Vďaka Shakire bolo námestie v historickom centre Mexika „plné kúzla, hudby a neuveriteľnej energie“, dodala Brugadová.
Kolumbijčanka si ešte predtým zapísala ďalší rekord v mexickej metropole. Speváčka vystúpila v piatok trinástykrát na pódiu štadióna Estadio GNP Seguros v rámci turné Las Mujeres Ya No Lloran - viac ako ktorýkoľvek iný umelec pred ňou. Predalo sa celkovo 800.000 vstupeniek.
Ďalší míľnik čaká popovú hviezdu 2. mája, kedy vystúpi na bezplatnom koncerte na legendárnej pláži Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro. Vlani tu vystúpila americká speváčka Lady Gaga a jej koncert navštívilo približne 2,5 milióna ľudí.
Shakira odštartovala svetové turné vlani vo februári práve v Riu a posledný koncert sa má uskutočniť pri pyramídach v egyptskej Gíze v apríli tohto roka. Je to jej prvé turné po siedmich rokoch od turné s názvom El Dorado World Tour (2018).
Prečítajte si tiež
Magické kúzlo umelej inteligencie – Ako AI vylepšuje zážitok zo smartfónu s HONOR Magic8 Pro