Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohumil, Bohumila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Počítače

03. marca 2026

Magické kúzlo umelej inteligencie – Ako AI vylepšuje zážitok zo smartfónu s HONOR Magic8 Pro



Od neskorých nočných prechádzok mestom až po náročné rána medzi stretnutiami, smartfóny sa stali tichými spoločníkmi, ktorí vidia z našich životov viac než akékoľvek iné zariadenia.



Zdieľať
Magické kúzlo umelej inteligencie – Ako AI vylepšuje zážitok zo smartfónu s HONOR Magic8 Pro

S HONOR Magic8 Pro vystupuje umelá inteligencia z úzadia a stáva sa aktívnym druhým pilotom – pomáha používateľom zachytiť stabilnejšie fotografie, nájsť správny nástroj v správnom momente, ovládať telefón prirodzenými hlasovými príkazmi a plynulo presúvať obsah medzi zariadeniami. HONOR Magic8 Pro ukazuje, ako môže AI, ak je premyslene navrhnutá, urobiť každodenné interakcie plynulejšími, intuitívnejšími a osobnejšími.

 

AI v srdci HONOR Magic8 Pro

Jadrom HONOR Magic8 Pro je mobilná platforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, vyladená vlastnými AI inováciami spoločnosti HONOR. Táto kombinácia poháňa náročné AI modely pre zobrazovanie, inteligenciu rozhrania a prepojenosť, pričom zachováva výkon a efektivitu batérie. V praxi to znamená, že telefón predvída, čo by používatelia mohli potrebovať ďalej: mení viackrokové akcie na jediné klepnutie alebo jednu vetu a vylepšuje fotografie na pozadí. Či už používatelia zachytávajú nočné scény, začínajú s novým zariadením, zdieľajú súbory medzi ekosystémami alebo si upratujú galériu, AI pracuje potichu v zákulisí, aby bol zážitok nenáročný.

Inteligentnejšia fotografia po zotmení

Mnoho najpamätnejších momentov sa deje vtedy, keď svetlo nie je ideálne – koncerty, večerné prechádzky, šeré kaviarne. HONOR Magic8 Pro spája vlajkový hardvér fotoaparátu s maticou veľkých AI modelov, vrátane Ultra Nočného periskopického teleobjektívu a 5-osovej optickej stabilizácie obrazu (OIS), aby pomohol zachytiť tieto scény s istotou.

Stabilizácia poháňaná AI analyzuje pohyb v reálnom čase, čím znižuje rozmazanie a otrasy, najmä pri slabom osvetlení, takže nočné zábery z ruky sa stávajú spoľahlivejšími. AI Nočný režim automaticky upravuje expozíciu, svetlé miesta a detaily panorám miest, súmračných portrétov a priblížených záberov, čím používateľov oslobodzuje od manuálneho nastavovania. Recenzenti vyzdvihujú, ako ľahko HONOR Magic8 Pro vytvára ostré a detailné snímky v podmienkach, ktoré sú pre smartfóny zvyčajne náročné.

Magická farba: Premeňte momenty na osobný vizuálny príbeh

Každý používateľ má svoj obľúbený štýl – tlmené tóny upršanej ulice, teplú žiaru pri cestovaní za západom slnka alebo filmový kontrast obľúbeného filmu. S funkciou Magická farba pomáha HONOR Magic8 Pro používateľom premeniť túto preferenciu na konzistentnú vizuálnu identitu. Telefón analyzuje farebnú paletu, kontrast a náladu referenčného obrázka – či už ide o momentku z ciest alebo filmový záber – a následne tento vzhľad aplikuje na nové fotografie. Používatelia jednoducho:

  1. vyberú obrázok s preferovanou farebnou náladou,
  2. nechajú funkciu Magická farba extrahovať kľúčové tonálne charakteristiky,
  3. aplikujú tento „štýl“ priamo vo fotoaparáte alebo v galérii. Bez pokročilých zručností v úprave si tak bežní používatelia môžu vytvoriť ucelený filmový štýl v celej svojej knižnici fotografií a premeniť roztrúsené zábery na vizuálny príbeh, ktorý je jedinečne ich vlastný.

 

AI návrhy na obrazovke: Správny nástroj presne vtedy, keď ho potrebujete

Keď sa život hýbe rýchlo, hľadanie v ponukách môže narušiť sústredenie. Funkcia AI návrhy na obrazovke sleduje, čo sa deje na displeji, a v kontexte ponúka včasné a relevantné nástroje. Pri úprave fotografií môže zobraziť AI Zmizík, AI Vylepšenie obrázka alebo funkciu Rozmazať súkromné informácie. Počas sledovania videa v inom jazyku môže navrhnúť AI Titulky. Pri zdieľaní obsahu zasa môže navrhnúť akcie súvisiace so súkromím. Tieto návrhy sa objavia, keď sú potrebné, a zmiznú, keď nie sú, čo používateľom pomáha sústrediť sa na úlohu namiesto navigácie – zmena, o ktorej recenzenti hovoria, že výrazne znižuje rozptyľovanie pri každodennom používaní.

AI Agent: Nastavte si svoj svet jednou vetou

Nastavenie alebo prispôsobenie telefónu často zahŕňa viacero ponúk a prepínačov. AI Agent mení mnohé z týchto úloh na prirodzené, konverzačné požiadavky, ktoré sa aktivujú cez AI Tlačidlo. Používatelia môžu jednoducho povedať napríklad:

• „Zapni Bluetooth a pripoj sa k mojim slúchadlám.“

• „Priprav môj telefón na nočné fotenie – zapni nočný režim a optimalizuj batériu.“

• „Pomôž mi odstrániť okoloidúcich na tejto fotke.“

AI rozumie zámeru a automaticky upraví nastavenia alebo spustí správne nástroje. To je obzvlášť užitočné pri príprave na cesty, prepínaní medzi pracovným a osobným režimom alebo rýchlom prispôsobovaní správania fotoaparátu za pochodu, vďaka čomu telefón pôsobí skôr ako inteligentný asistent než statické zariadenie.

AI Fotoagent: Kreativita bez zložitého učenia

Výkonná úprava už nevyžaduje počítačový softvér ani zložité rozhrania. AI Fotoagent v HONOR Magic8 Pro spája sadu inteligentných nástrojov, vďaka ktorým je zdokonaľovanie a kreativita rýchla a prístupná:

• AI Zmizík a odstraňovanie okoloidúcich na vyčistenie preplnených scén,

• AI Odstránenie odleskov na zníženie oslnenia z okien alebo displejov,

• AI Výrez a AI Rozšírenie obrazu pre nápadité kompozície a rozšírené rámy,

• AI Vylepšenie obrázka zvýši rozlíšenie na skvalitnenie presnosti a detailov.

Všetky tieto funkcie bežia v zariadení kvôli rýchlosti a väčšiemu súkromiu. Momenty, ktoré kedysi vyžadovali profesionálne nástroje, môžu byť teraz vytvorené v priebehu niekoľkých sekúnd v telefóne, čo používateľom umožňuje sústrediť sa na príbeh za snímkou namiesto zložitosti úpravy.

AI prepojenie: Otvorenejší a plynulejší ekosystém

Moderný život sa málokedy zmestí do jediného ekosystému. Fotky z telefónu priateľa, súbory z pracovného notebooku, poznámky z tabletu – to všetko sa musí medzi zariadeniami pohybovať ľahko. Vďaka funkcii AI Prepojenie podporuje HONOR Magic8 Pro konektivitu a prenos dát naprieč ekosystémami s hlavnými značkami, vrátane zariadení Apple prostredníctvom kábla a cloudových metód.

Používatelia môžu presúvať fotografie, videá, kontakty a ďalšie dáta s minimálnym úsilím, či už prechádzajú na HONOR prvýkrát, alebo len zdieľajú vysokokvalitné médiá s priateľmi a rodinou na iných platformách. AI pomáha rozpoznávať typy obsahu, optimalizovať cesty prenosu a zachovať kvalitu, čím mení to, čo bývalo technickou povinnosťou, na jednoduchý a prirodzený krok v každodennom používaní.

AI navrhnutá pre skutočné, každodenné výhody

V HONOR Magic8 Pro nie je AI len jednou funkciou, ale dizajnovým princípom pretkaným celým zážitkom. Od Ultra Nočného fotoaparátu a funkcie Magická farba, ktoré pomáhajú používateľom zachytiť ostrejšie a expresívnejšie fotografie, až po AI Návrhy na obrazovke a AI Agenta, ktorí transformujú zložité akcie na intuitívne skratky a príkazy v prirodzenom jazyku, je AI zameraná na hmatateľné denné výhody.

V kombinácii s nástrojmi AI Fotoagent priamo v zariadení a AI Prepojením pre bezproblémové zdieľanie naprieč ekosystémami, HONOR Magic8 Pro demonštruje, ako starostlivo aplikovaná AI dokáže odstrániť bariéry, odomknúť kreativitu a urobiť každú interakciu so smartfónom inteligentnejšou, jednoduchšou a viac prispôsobenou spôsobu, akým ľudia skutočne žijú a pracujú.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 HONOR odhaľuje nový HONOR 600 Lite (2. 3. 2026)
 HONOR na MWC 2026 posúva svoju víziu AI vpred s robotickým telefónom, humanoidným robotom a modelom Magic V6 (video) (1. 3. 2026)
 Trvácnosť ako nová ekonomická priorita: Prečo pri kúpe smartfónu rozhodujú tieto tri kľúčové piliere (26. 2. 2026)
 HONOR na MWC 2026: Magic V6 definuje nové hranice odolnosti a ponúka exkluzívny pohľad na budúcnosť AI (25. 2. 2026)
 Magické kúzlo umelej inteligencie – Ako AI vylepšuje zážitok zo smartfónu s HONOR Magic8 Pro (19. 2. 2026)
 HONOR Magic8 Lite nanovo definuje očakávania v strednej triede: Prináša pokročilé funkcie a bezkonkurenčnú hodnotu (9. 2. 2026)
 HONOR Choice Watch 2 Pro a HONOR Choice Earbuds X8i oficiálne prichádzajú na slovenský trh (7. 2. 2026)
 HONOR uvádza na slovenský trh sériu Magic8: Extrémna odolnosť a revolučná fotografia v srdci Jasnej (6. 2. 2026)
 HONOR získal 45 mediálnych ocenení na MWC 2024 (3. 3. 2024)
 HONOR Magic5 Pro prichádza s prelomovou technológiou cirkadiánneho nočného displeja (4. 6. 2023)



<< predchádzajúci článok
Zuzana Ťapáková bola ministerkou Šimkovičovou vymenovaná do funkcie generálnej riaditeľky SND

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 