Video: Skupina Heľenine oči predstavila nový singel Srdce moje

Skupina Heľenine oči predstavila nový singel Srdce moje. Po skladbe NAKA je druhým od tejto kapely, ktorý zároveň avizuje vydanie nového albumu. Táto skladba je oproti predchádzajúcim špecifická tým, že na nej prvýkrát spolupracovali s externým producentom. TASR o tom informoval líder skupiny Martin Mihalčin.„Chceli sme ako ďalší singel vydať niečo svieže, čo bude po ťažkých časoch a pred príchodom leta vyvolávať u ľudí hlavne optimizmus a pozitívne pocity. Máme toho na výber viac, ale ako druhý singel sme sa rozhodli zaradiť práve túto pieseň, pretože vyslovene vyžaruje dobrú atmosféru a chce sa nám pri nej krútiť zadkom,“ hovorí Mihalčin a dodáva: „Táto skladba mala pôvodne úplne iný text, ale pri práci s producentom Adamom A. Kurucom sme tak nejak prirodzene vbehli do balkánskej témy. Text som teda prepísal a prispôsobil 'feelingu' piesne a pekne to tam sadlo. Adam je fakt šikovný hudobník a keďže nám to spolu výborne fungovalo, dohodli sme sa, že sa bude podieľať aj na celom novom albume, ktorý aktuálne nahrávame v prešovskom štúdiu u Martina Migaša.“K piesni Srdce moje vydali aj videoklip, ktorý sa natáčal už začiatkom mája, ale na svoju finálnu podobu musel počkať do konca mesiaca.„Pieseň Srdce moje sa dočkala aj veselého vizuálu, ktorého sa zhostil môj kamarát, režisér Michal Nemtuda s kameramanom Martinom Čechom. Na účinkovanie v klipe sme okrem iných kamarátov prehovorili aj vynikajúceho herca Martina Šalachu, ktorý ma v tomto vyslovene baví. Krásne nám tam zatancovali dievčatá zo skupiny Bailadora dance group, a zahrali si tam samozrejme aj chlapci z kapely,“ upresnil líder kapely.Nový album kapely pod názvom Cirkus 22 je už vraj skoro pripravený a plánujú ho vydať v októbri tohto roka.

Foto: Stana Topolska