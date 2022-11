Video: Skupina Hrdza predstavuje videoklip k piesni Nie tvoja

Počas tohtoročnej úspešnej koncertnej sezóny stihla skupina Hrdza popri množstve vystúpení doma a v zahraničí pripravovať aj materiál na nový album. Prvou skladbou z neho je pieseň Nie tvoja. Hudbu a text piesne na motívy ľudovej piesne A ja som z Oravy debnár napísal Slavomír Gibarti, líder a hlavný autor skupiny Hrdza. Okrem neho skladbu naspievali súčasné speváčky skupiny Barbora Fecková a Martina Ťasková Kanošová.





"Skladba bola rozpracovaná už skôr a spolu s ostatnými asi dvanástimi skladbami som ju poslal režisérovi Jaroslavovi Jarisovi Vaľkovi s poznámkou, že by sme z toho mali čím skôr niečo zrealizovať. On si vybral pieseň Nie tvoja a ja som súhlasil," povedal o výbere nového singla Gibarti.Skladba prešla počas prípravy videoklipu mnohými úpravami a finálnu podobu dostala až po nakrútení videa. Videoklip zobrazuje príbeh zaľúbeného mládenca, ktorý spolu s kamarátmi chodí za svojou vyvolenou. Dievča si však chce užívať slobodu a uteká pred ním, ale mládenec to nevzdáva. Do hlavnej úlohy režisér obsadil lídra kapely spolu s manželkou Zuzanou Gibarti Dancákovou.Dej videoklipu je zasadený do prostredia horskej obce Osturňa v Zamagurí, ktorá je obklopená krásnou prírodou. Miestni obyvatelia tvrdia, že je živým skanzenom. Mnohí z nich stále bývajú v dreveniciach, ktoré sú pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry.