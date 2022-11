Video: IMT Smile vydávajú album Život človeka v roku 2022

Skupina IMT Smile vydáva nový album s názvom Život človeka v roku 2022. Okrem dvoch noviniek Život človeka a Bolo to tak dávno pridáva skupina tri hity nanovo nahraté v roku 2022 a šesť live nahrávok z koncertov v roku 2022.





Album je pre skupinu mimoriadne dôležitý, pretože v roku 2022 oslávila nielen 30 rokov od svojho založenia, prevzala si platinovú platňu za album Srdce Rozum Boulevard, odohrala IMT Smile Summer Tour 2022 pre viac než 40.000 ľudí, ale kapelu tiež zasiahlo onkologické ochorenie basgitaristu Petra Bartoníka, ktorý bol hospitalizovaný v nemocnici len tri dni pred koncertom vo Východnej.Novinky, záznamy z live vystúpení a znovu nahraté skladby Kapela, Exotika, Vyvedený z miery len dopĺňajú fakt, že skupina IMT Smile pokračuje v rovnakom tempe, ako sme zvyknutí, a neustále hľadá nové cesty aj ďalšie výzvy. To potvrdzuje úvodná skladba Život človeka, ktorej finálny mix zverila skupina do rúk amerického zvukového inžiniera a držiteľa piatich cien Grammy. Chris Lord-Alge sa tak podpísal pod finálnu podobu novej skladby a zároveň nového singla skupiny, text napísal Vlado Krausz, hudbu zložil Ivan Tásler."Piesne sme nahrávali v apríli, ešte pred našou Summer Tour. Nahrávali sme v štúdiu Birdland v Považskej Teplej a v našom štúdiu na Kolibe v Bratislave spolu s naším dlhoročným koncertným zvukárom Janom Došekom. Pôvodne sa k nám mal v Birdlande pridať aj Chris, to sa nakoniec nepodarilo, no som veľmi rád, že Život človeka zmixoval Chris vo svojom štúdiu v Los Angeles," hovorí na margo albumu Tásler.Album vychádza ako vinyl, CD a digitálne. CD však obsahuje o dve skladby navyše, a to konkrétne live verziu Poď so mnou spoločne s Kalim a Hej Sokoly! so skupinou Čendeš. O grafický dizajn albumu sa postaral Peter Ivan.Skladba Život človeka vychádza nielen ako singel, ale spoločne s Robom Bošeľom pripravili aj videoklip plný momentov z koncertov IMT Smile.