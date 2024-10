Video: Skupina Iconito predstavuje novinku Prepáč

Skupina Iconito po úspešnom roku s folklórno-popovým projektom Korene prináša novinku Prepáč. Skladba vznikla pri príležitosti desiateho výročia účinkovania kapely a 40. ročníka súťaže Košický zlatý poklad. Autorom hudby aj textu je Kristián Dufinec.





Song Prepáč vyšiel už na všetkých digitálnych platformách, keďže okrem ich výročia sa spája aj s finálovým večerom 40. ročníka Košického zlatého pokladu v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Práve túto súťaž kapela vyhrala v roku 2014, čiže presne pred desiatimi rokmi. Slovenský rozhlas a rádio Regina oslovilo viacerých slovenských umelcov, ktorí sú historicky spätí s touto súťažou, aby pripravili nové skladby, ktoré zaznejú nielen v éteri pred 40. ročníkom.Iconito sa rozhodlo prvú dekádu na scéne poriadne osláviť. Začínajú 8. novembra špeciálnym koncertom v ich rodnom meste Michalovce, na ktorom budú účinkovať aj zaujímaví hostia, ktorých kapela počas svojho pôsobenia stretla. Kapela je momentálne po úspešných predstaveniach s projektom Korene v štúdiu, kde pripravujú nový album."Pieseň Prepáč je prvá zo singlov nového albumu, ktorý, veríme, že vyjde začiatkom budúceho roka. Aby sme sa čo najviac tematicky priblížili k našej víťaznej skladbe Dva svety, ktorá vyhrala Košický zlatý poklad pred desiatimi rokmi. Spracovali sme rovnaký námet, no uchopili sme to úplne nanovo. Naša kapela prešla mnohými zmenami, posunuli sme sa autorsky, produkčne, zvukovo. Skladbou Prepáč chceme ukázať, kam nás to za desať rokov odvialo. Odohráme ju aj počas galavečera Košického zlatého pokladu 26. októbra, kde mám tú česť byť tento rok aj porotcom, a zaznie aj v Michalovciach," hovorí frontman skupiny Iconito Dufinec.

Vstupenky online na ROCKOVO - FOLKLÓRNY VEČER - ČAROVNÉ OSTROHY, ICONITO A FS ZEMPLÍN tu https://www.ticketportal.sk/event/ROCKOVO-FOLKLORNY-VECER-CAROVNE-OSTROHY-ICONITO-A-FS-ZEMPLIN?ID_partner=60