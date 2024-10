Video: Tvorcovia filmu Prezidentka predstavujú trailer

Dokumentárny film Mareka Šulíka Prezidentka, ktorý zobrazuje pozadie vrcholovej politiky, vstúpi do slovenskej kinodistribúcie 31. októbra. "Ide o vôbec prvý pohľad do zákulisia funkčného obdobia hlavy štátu," približujú tvorcovia snímku, v ktorej kamera sledovala rozhodnutia, pôsobenie i osobný život Zuzany Čaputovej. "Diváci budú mať možnosť vidieť, aké to je byť hlavou štátu z doteraz nevidenej perspektívy," dodávajú k filmu, ktorého príchod avizuje trailer.





"Film môže byť unikátnym záznamom výnimočných rokov a udalostí, ktoré sa už nezopakujú," hovorí Čaputová o svojej motivácii dať súhlas s natáčaním. "Spätne som si uvedomila, ako veľmi dokážu aj tie menej podstatné zatieniť tie, ktoré som ja sama považovala za formujúce," dodala.Filmový dokument zobrazuje kľúčové momenty z politického aj osobného života Čaputovej. Ukáže napríklad zákulisie rozhodovania o udeľovaní amnestií, ale aj to, ako sa rodili štátnické prejavy počas jej pôsobenia v úrade. "Rozhodnutie Zuzany Čaputovej dovoliť mi relatívne slobodne sa s kamerou pohybovať v priestoroch Prezidentského paláca počas výkonu jej mandátu, považujem za mimoriadne veľkorysý postoj," komentoval genézu filmu jeho scenárista a režisér Šulík.Film Prezidentka bude mať svetovú premiéru na 28. medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov (MFDF) Jih.hlava 25. októbra. Slovenská premiéra ho čaká na festivale Jeden svet (27. 10.) a v medzinárodnej premiére film otvorí festival PÖFF v Tallinne. Za snímkou stojí spoločnosť Hitchhiker Cinema v koprodukcii s českou distribučnou spoločnosťou Aerofilms, Slovenskou televíziou a rozhlasom, Českou televíziou a spoločnosťou filmotras.