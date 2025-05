Video: Skupina IMT Smile prichádza s lyric videom k piesni Happyend

Skupina IMT Smile predstavuje nové lyric video ku skladbe Happyend, ktorá pochádza z ich úspešného albumu Exoticana.



Skladba Happyend je tiež symbolickým vyústením dlhoročnej spolupráce Ivana a Mira Táslerovcov s Petrom Riavom. Spolupráca sa síce začala už v roku 1998, odkedy stojí Peter Riava na strane vydavateľa, ale v tomto prípade je aj autorom textu k piesni, ktorú spoločne zhudobnili Ivan a Miro. Je to ich prvá autorská spolupráca. O vizuál videa sa postaral dlhoročný videomaker Robo Bošeľa, ktorý so skupinou spolupracuje už niekoľko rokov. Táto pieseň, plná emócií, je doplnená o zábery z minuloročnej koncertnej šou Exoticana.



Skladba si okamžite našla miesto v srdciach fanúšikov a teraz prichádza aj vo vizuálnej podobe. IMT Smile sa v lete predstavia aj s letnou edíciou šou Exoticana - Summer už 12. júla vo Východnej. Tento jedinečný zážitok opäť doplnia Laci Strike aj jeho SDA Crew, aby divákov spoločne previedli jedinečnou šou, v ktorej možno zažiť svet, ktorý vás dostane do tých najkrajších snov.



Okrem toho sa v rámci svojho koncertovania vrátia aj do čarovného prostredia Banskej Štiavnice, kde odohrajú tri koncerty (24. 5., 4. 7., 2. 8.) a každý bude iný. Atmosféra historického mesta a jedinečný hudobný zážitok sľubujú nezabudnuteľné večery pre všetkých fanúšikov.



IMT Smile budú súčasťou osláv 15. výročia Dobrého festivalu v Prešove v dňoch 13. a 14. 6., kde vystúpia rovno dvakrát. Dvojitý koncert IMT Smile tak prinesie nostalgické spomienky, dvojité množstvo hudby a hitov aj interaktívny zážitok, ktorý bude oslavou nielen festivalu, ale aj samotných fanúšikov.